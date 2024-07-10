Чудо ягода: 5 невероятных свойств малины для красоты и здоровья

Малина богата питательными веществами, содержит мало калорий и имеет массу преимуществ для здоровья. Около 20 свежих ягод малины считаются одной из пяти порций овощей и фруктов, которые нужно съесть за день.

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Малина — это ягода, родственная ежевике и розе. Ее сезон выпадает на лето и осень, но полезных свойств эта ягода не теряет даже в замороженном виде. Дипломированный диетолог Никола Шубрук объясняет, почему малина так полезна для здоровья, и какие витамины и минералы она содержит. Об этом пишет Good Food.

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Порция малины весом 80 г содержит:

20 ккал

1,1 г белка

0,2 г жира

3,7 г углеводов

2,7 г клетчатки

136 мг калия

26 мкг фолиевой кислоты

26 мг витамина С

Какую же пользу приносит малина для здоровья?

Помогает контролировать уровень сахара в крови

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С низким гликемическим индексом (ГИ) и высоким содержанием клетчатки малина является полезным продуктом в рационе, если вам нужно контролировать уровень сахара в крови. Исследования на животных показывают, что употребление малины вместе с диетой с высоким содержанием жиров может помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить реакцию инсулина. Это может быть связано с тем, что малина богата танинами — натуральными растительными соединениями, подавляющими ферменты, расщепляющие крахмалы.

Может обладать противораковыми свойствами

Малина богата антиоксидантами, которые могут защитить от рака. Исследования на животных показывают, что это может быть полезно при раке толстой кишки, груди и печени. Однако нам нужно больше узнать об этом эффекте для людей, прежде чем подтверждать эти выводы.

Может облегчить артрит

Исследования на животных показывают, что малина, содержащая противовоспалительные растительные соединения, включая антоцианы, уменьшает симптомы артрита. Эти исследования также показывают более низкий риск развития артрита, а также меньший ущерб суставам у тех, у кого развивается это состояние. Для подтверждения этих обнадеживающих эффектов необходимы дополнительные исследования и испытания на людях.

Может уменьшить признаки старения

Будучи полезным источником защитных растительных соединений, называемых полифенолами, малина помогает уменьшить физические эффекты старения и улучшить баланс и силу. Ягоды также богаты витамином С, который важен для выработки коллагена и может помочь защитить кожу от повреждения ультрафиолетом.

Может защитить от метаболического синдрома

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Исследование 2017 года показало, что мыши с метаболическим синдромом (медицинский термин для комбинации диабета, высокого кровяного давления и ожирения), которым давали одну порцию малины каждый день, показали улучшение веса и чувствительности к инсулину. Ряд исследований подтверждают эти выводы, но для подтверждения релевантности этих результатов для людей необходимы дополнительные исследования.

Малина, наряду с яблоками, персиками, авокадо и черникой, содержит натуральные химические вещества, называемые салицилатами. Некоторые люди чувствительны к этим соединениям и могут испытывать аллергическую реакцию, такую ​​как кожная сыпь или отек.

В целом, малина — богатая питательными веществами и низкокалорийная ягода, поэтому если у вас нет аллергии, то малина станет полезным дополнением к рациону. Наслаждайтесь свежей в сезон или замороженной, консервированной или сушеной.

Напомним, 5 важных причин каждый день есть голубику в сезон.

Ранее Фокус писал о том, что если вы хотите заготовить малину на зиму, то лучше выбрать вариант без варки, а просто заготовить ее с сахаром на зиму.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.