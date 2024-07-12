Лучше, чем персики: 6 главных преимуществ нектаринов для здоровья

Нектарины очень похожи на персики, но все же они другие. Узнайте, что делает эти сочные косточковые фрукты такими полезными для здоровья и сколько их можно есть в день.

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Нектарины — это круглые косточковые фрукты, они имеют гладкую, твердую кожуру снаружи и бело-желтую мякоть внутри, а в центре находится твердая косточка. Нектарины — родственники персиков, но у них нет такой же пушистой кожицы, из-за которой многие их не любят. Нектарины — прекрасное дополнение к рациону, которое обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья: от поддержки здоровья глаз, кожи и кишечника до защиты сердца и сердечно-сосудистой системы. Наслаждайтесь свежими в летний сезон, если у вас нет аллергии на косточковые фрукты или чувствительности кишечника. Об этом пишет Good Food.

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Пищевая ценность нектаринов

Фото: Freepik

Порция весом 80 г содержит:

32ккал

1,1 г белка

7,2 г углеводов

7,2 г сахара

1,3 г волокна

30 мг витамина С

Содержит защитные растительные соединения

Нектарины являются полезным источником защитных растительных соединений, флавоноиды и фенолы. Эти растительные соединения действуют как защитные химикаты и играют защитную роль, поддерживая нашу иммунную систему и сердце, а также потенциально помогают защитить от некоторых форм рака.

Одним из растительных соединений, содержащихся в нектаринах, является галловая кислота. Исследования показывают, что она может иметь потенциальную пользу при ряде заболеваний, включая диабет, а также некоторые виды рака, здоровье мозга и ожирение.

Может поддерживать зрение

Желтая или оранжевая мякоть нектарина указывает на богатое содержание каротиноидов: чем темнее цвет, тем богаче будет этот сорт. Каротиноиды являются растительными источниками витамина А и играют многочисленные роли в организме, включая защиту глаз и зрения.

Лютеин — один из многих каротиноидов, содержащихся в нектаринах, который играет ключевую роль в поддержании здоровья глаз и когнитивных функций у пожилых людей.

Поддерживает молодость кожи

Фото: Freepik

Поскольку нектарины являются полезным источником каротиноидов, они также могут играть полезную роль в здоровье кожи, включая защиту от старения, вызванного такими элементами окружающий среды, как ультрафиолетовое излучение, загрязнение и курение. Другое полезное питательное вещество, медь, также стимулирует коллаген — белок, который придает коже ее упругость и эластичность.

Может поддерживать сердечно-сосудистую систему

Питание является важным фактором, когда речь идет о поддержке сердца, и фрукты могут быть одним из важнейших диетических компонентов. Нектарины богаты защитными растительными соединениями и антиоксидантами, которые, как известно, поддерживают здоровье сердца.

Благоприятно влияет на пищеварения

Нектарины являются богатым источником пищевых волокон, которые помогают предотвратить запоры и поддерживать нормальный желудочный транзит. Они также содержат сахар сорбит, который рекомендуется для лечения запоров.

Может поддерживать здоровье кишечника

Фото: Freepik

Поскольку нектарины богаты клетчаткой, защитными химическими веществами и сорбитом, они, вероятно, оказывают влияние на сообщество микробов, живущих в нашем кишечнике, называемом кишечной микробиотой.

Хотя в целом считается, что косточковые фрукты безопасны и полезны, у некоторых людей может быть аллергия на них. Обратитесь к лечащему врачу, если у вас возникли какие-либо тревожные симптомы после употребления нектарина. Нектарины богаты фруктанами, типом сахара, который легко ферментируется кишечными бактериями и может вызывать симптомы раздраженного кишечника у некоторых людей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту