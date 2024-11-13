Содержат скрытый сахар: 3 продукта, которые вредят здоровью мозга

Профилактика болезни Альцгеймера, рака и других возрастных заболеваний становится все более важным направлением в области здоровья. Исследования все чаще показывают, что образа жизни, включая питание, играет решающую роль в снижении риска этих заболеваний. И одним из удивительных факторов, способствующих возникновению этих проблем со здоровьем, являются скрытые сахара, содержащиеся во многих обработанных продуктах.

Чрезмерное потребление сахара может привести к хроническому воспалению в организме, резистентности к инсулину и окислительному стрессу, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера, риском развития рака и другими возрастными заболеваниями. Эксперты в области здравоохранения рассказали о популярных продуктах, содержащих скрытые сахара, которые могут нанести вред здоровью мозга. Об этом пишет She Finds.

Кетчуп и соус барбекю

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Эти, казалось бы, безобидные соусы на самом деле содержат очень много сахара. Высокое потребление сахара может привести к воспалению во всем организме, окислительному стрессу и резистентности к инсулину.

"Хотя эти соусы могут показаться довольно невинными, они обычно содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или дополнительные сахара. Эти сахара со временем накапливаются и приводят к воспалению, ускоряющему процесс старения и повышающему вероятность развития рака", — говорит доктор Майкл Лахей. Вместо этого он рекомендует готовить соусы и заправки дома, используя свежие ингредиенты.

Йогурт с наполнителем

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По сравнению с другими продуктами для завтрака, такими как пончики и выпечка, йогурт может показаться безобидным вариантом. Тем не менее одного взгляда на этикетку многих магазинных йогуртов достаточно, чтобы понять, сколько коварных ингредиентов и добавленного сахара они содержат.

Клинический диетолог и нутрициолог Риа Хоул отмечает: "Простой йогурт может быть наполнен ароматизаторами и подсластителями, и я заметила, что некоторые марки содержат 250-300 калорий и 25-30 граммов сахара на порцию, что эквивалентно шоколадному батончику. Большинство этих сахаров вызывают хроническое воспаление в организме, что ускоряет процесс старения мозга".

Вместо этого попробуйте выбрать простой греческий йогурт с высоким содержанием белка, просто добавив в него немного меда и ягод для сладости.

Батончики мюсли

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Батончики мюсли продаются как здоровый вариант перекуса, но, как и йогурт с наполнителем, они содержат много сахара и других нежелательных ингредиентов. Многие из этих батончиков имеют в составе кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы в качестве подсластителя, который, согласно исследованиям, может повысить уровень сахара в крови. Кроме того, в этих продуктах обычно содержатся консерванты и добавки, которые еще больше способствуют снижению когнитивных функций.

"Батончики мюсли обычно содержат несколько видов сахара и обработанных ингредиентов, которые имеют небольшую питательную ценность. Высокое потребление сахара с течением времени не только подпитывает воспаление, но и влияет на нейротрофический фактор мозга (BDNF), белок, необходимый для памяти и обучения. Низкий уровень BDNF связан с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями", — объясняет доктор Римас Гейга. Он также говорит, что воспаление, вызванное сладкой диетой, "создает среду, способствующую росту раковых клеток".

Он предлагает делать такие батончики самостоятельно, используя овсянку, орехи и семена, а также минимальное количество натуральных подсластителей, таких как финики и мед.

Напомним, 5 видов фруктов и ягод, в которых меньше всего сахара.

Раньше Фокус писал о.том, какие вредные напитки приводят к воспалению и скачкам сахара.

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