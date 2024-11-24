Дайте мозгу отдохнуть: 5 упражнений для улучшения психического здоровья

Забота о своем мозге также означает предоставление ему отдыха и не только ночью. Специалисты объясняют, как помочь ему отключиться и избавиться от негативных мыслей.

Мозг остается активным и задействованным в течение многих часов в день, иногда слишком долго, и забота о нем также означает предоставление отдыха. К сожалению, отключиться от сети непросто, даже ночью, на выходных или в отпуске. Тем не менее мы можем взять на вооружение несколько простых привычек, которые помогут нам достичь этой цели. Психолог Регина Инса Мартинес отмечает, что среди характеристик мозга есть пластичность, то есть "способность непрерывно создавать новые нейронные связи для адаптации к окружающей среде". Поэтому, по сути, это вопрос обучения. О том, как дать отдых своему мозгу, пишет Vogue Italia.

Найдите время на уединение

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Специалист в области медицины сна доктор Джейд Ву является создателем метода, помогающего мозгу отключиться на ночь. По мнению эксперта, необходимо концентрировать умственную деятельность – планирование, мышление, размышление и даже беспокойство – в течение дня, чтобы они не задействовали мозг ночью. Этот орган подвержен непрекращающимся раздражителям, но вы должны выкроить время, не отвлекаясь на работу над мыслями, нерешенными вопросами, заботами. "Когда эта "встреча" с вашим мозгом закончится, поблагодарите его за время, которое он вам уделил", — говорит Ву. Найти полчаса каждый день, чтобы побыть наедине со своим мозгом, может показаться сложным, но, по словам эксперта, можно позволить своему разуму говорить даже во время рутинной работы, такой как стирка или мытье посуды.

Дышите через нос

"В течение года мы дышим более 7 миллионов раз, — говорит нейробиолог Назарет Кастелланос, — но мы были бы удивлены, узнав, насколько низок процент вдохов, которые мы осознаем". Вот почему осознанное дыхание приносит много пользы нашему мозгу (и способствует его отдыху). "Дыхание влияет на способность запоминать и учиться, потому что оно влияет на гиппокамп и на динамику нейронов", — говорит Кастелланос. По словам ученого, в ситуациях покоя было бы целесообразно дышать через нос: "Этот орган подготавливает воздух к тому, чтобы он мог продолжить свой путь к легким. Он выполняет процесс нагрева, увлажнения и очистки вдыхаемого воздуха, чего нет при дыхании ртом".

Слушайте бинауральную музыку

Если вы поищите фразу "бинауральные тона", то наткнетесь на ряд видео и приложений, которые предлагают возможность прослушивания музыки, генерируемой двумя разными типами звуковых частот, дающих ощущение трехмерности. По мнению многих специалистов, этот тип звука помогает нашему мозгу отдохнуть. Эксперт по когнитивной стимуляции и создатель метода Хоффмана Каталина Хоффманн отмечает, что: "Бинауральная музыка позволяет нам отдохнуть, слушая тона немного разных частот в каждом ухе. Она оказывает непосредственное воздействие на мозг и способен менять наше настроение". Гофман создавал этот тип музыки, используя природные звуки, такие как вода, огонь или воздух, накладывая их на основу, исполняемую на традиционных инструментах.

Отключите режим "делать"

По словам доктора Ву, перед сном важно переключиться с режима "делать", на который наш мозг настроен в течение дня, на режим "быть", чтобы ум знал, что время продуктивности закончилось. Это можно сделать, делая то, что нам действительно нравится: слушая музыку, гуляя с собакой, смотря телесериал или занимаясь рукоделием. Недавно дизайнер Миранда Макарофф рассказала в своем аккаунте в Instagram, насколько терапевтичным может быть создание коллажа: "Мне это нравится, потому что это медитативное упражнение — не думать. Это импульс, без мыслей. Только интуиция и свобода. Коллаж – это игра, без больших претензий, без суждений, с хаосом и красотой, которые отгоняют токсичные мысли и оставляют место для небытия. А посреди пустоты – вулкан творчества".

Исключите негативные мысли

Каталина Хоффман говорит об "искусственной обрезке нейронов", имея в виду процесс устранения негативных мыслей. Например, можно использовать "блокнот эмоций", в котором можно писать, не задумываясь: "Нам нужно его использовать, когда нами овладевают негативные мысли или эмоции, чтобы ручка стала нашим подсознанием, той частью, где мы храним 70 % информации. Подкорковая область мозга — это место, где находятся эмоции, и к которой мы должны применить нашу "искусственную обрезку нейронов", чтобы устранить негативные мысли".

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