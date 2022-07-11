Сутність із нічних кошмарів. Знайдено мозок триокої істоти віком 500 млн років (фото)

Схожа на креветку давня морська істота може надати нову інформацію про еволюцію комах та павуків.

Після кількох років досліджень вчені змогли описати новий вид членистоногої істоти, яка жила понад 500 млн років тому. Вид, який назвали Stanleycaris hirpex, є далеким родичем сучасних комах та павуків. Маючи за сучасними мірками невеликий розмір, ця давня тварина, схожа на креветку, була грізним морським хижаком свого часу, повідомляє Daily Mail.

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Вчені назвали Stanleycaris hirpex "істотою з нічних кошмарів" через її жахливий вигляд. За життя ця членистонога істота мала три ока: два трималися на особливих відростках, а одне знаходилося посеред голови. Також у цієї істоти був круглий рот, усіяний зубами, і дві клешні на голові з великою кількістю шипів.

[ + – ] Вчені назвали Stanleycaris hirpex "істотою з нічних кошмарів" через її жахливий вигляд Фото: Daily Mail

За словами вчених, Stanleycaris hirpex жив у період кембрійського вибуху, на початку кембрійського періоду 506 млн років тому, коли на Землі активно почало розвиватися життя після наймасовішого вимирання живих істот. Цей вид належить до еволюційної вимерлої гілки членистоногих під назвою радіодонти, які є віддаленими родичами сучасних комах і павуків.

[ + – ] За словами вчених, Stanleycaris hirpex жив у період кембрійського вибуху, на початку кембрійського періоду 506 млн років тому, коли на Землі активно почало розвиватися життя після наймасовішого вимирання живих істот Фото: Daily Mail

Радіодонти були найвищими хижаками кембрійського періоду і були одними з найбільших тварин на той час. Деякі представники цього сімейства досягали завдовжки 1 метр. Але довжина Stanleycaris hirpex не перевищувала 20 см. Якщо порівняти з іншими тваринами того періоду, розмір яких був не більшим за палець людини, він був величезним хижаком.

Вчені виявили понад 250 скам'янілостей Stanleycaris hirpex у Канаді. Але найдивовижніше, 84 скам'янілості відрізнялися мозком і нервовою системою, що добре зберігся за 500 млн років.

[ + – ] Радіодонти були найвищими хижаками кембрійського періоду і були одними з найбільших тварин на той час. Деякі представники цього сімейства досягали завдовжки 1 метр. Але довжина Stanleycaris hirpex не перевищувала 20 см Фото: Daily Mail

"Палеонтологам дуже рідко вдається знайти м'які збережені тканини стародавніх тварин, але мозок і нерви цього членистоногого дають нову інформацію про еволюцію мозку, зору і будови голови членистоногих. Вчені вже знаходили скам'янілі мізки кембрійського періоду, але ці зразки мають неймовірну якість і ще їх так багато", — каже Джозеф Мойсюк з Університету Торонто, Канада.

За словами вченого, вміст голови стародавньої тварини дозволяє розрізнити найдрібніші деталі, такі як центри обробки зображень, пов'язані з очима. Дослідження показало, що мозок Stanleycaris hirpex складається з двох частин, які пов'язані з очима та передніми клешнями, які використовувалися для дотику. Ці ж сегменти мозку сьогодні контролюють зір та сигнали органів дотику у сучасних членистоногих. Але в сучасних коників та інших комах мозок складається з трьох частин. Третій сегмент дозволяє поєднувати всю сенсорну інформацію, отриману від двох інших частин мозку.

[ + – ] Дослідження показало, що мозок Stanleycaris hirpex складається з двох частин, які пов'язані з очима та передніми клешнями, які використовувалися для дотику. Ці ж сегменти мозку сьогодні контролюють зір та сигнали органів дотику в сучасних членистоногих Фото: Daily Mail

"Завдяки новій знахідці ми можемо зрозуміти, як еволюціонував мозок у сучасних членистоногих, і як взагалі відбувалася еволюція комах і павуків", — каже Мойсюк.

Також важливим відкриттям є наявність третього ока у стародавньої тварини, адже до цього таку особливість не знаходили в інших радіодонтів.

[ + – ] Також важливим відкриттям є наявність третього ока у стародавньої тварини, адже до цього таку особливість не знаходили в інших радіодонтів. Фото: Daily Mail

"Було дуже незвичайно виявити третє око в цих стародавніх тварин. Це означає, що радіодонти виглядали ще незвичайніше, ніж ми думали. Але також це свідчить про те, що ранні членистоногі змогли розвинути складні зорові системи, які схожі на ті, які є у їх сучасних родичів. Тепер ми ще більше знаємо про цих древніх членистоногих і можемо зрозуміти, як вони виглядали і як жили у водах древніх океанів", — каже Жан-Бернар Карон з Торонтоського університету.

Фокус вже писав про те, що згідно з новим дослідженням, найважливішу роль у розвитку життя на планеті під час кембрійського вибуху відіграло внутрішнє ядро Землі.

Також Фокус писав про те, що палеонтологам вдалося виявити скам'янілий мозок підковоподібного краба, що ідеально зберігся, якому 310 млн років.