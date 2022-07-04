Ключову роль еволюції життя Землі зіграло ядро Землі: що з'ясували вчені

Земля змогла отримати захист від космічного та сонячного випромінювання завдяки відновленню магнітного поля.

Американські вчені вважають, що утворення твердого внутрішнього ядра Землі 550 млн років тому сприяло різкому збільшенню кількості представників живих багатоклітинних істот на планеті, повідомляє The Guardian.

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У самому центрі Землі є величезна сфера діаметром приблизно 2 тисячі кілометрів. Ця сфера називається внутрішнім ядром, воно тверде і складається майже повністю із заліза. Над цим ядром розташоване зовнішнє ядро з розплавленого заліза, далі йде мантія, висота якої приблизно 3 тисячі кілометрів, а зверху її покриває кора — кам'яний шар завтовшки в різних місцях від 5 до 70 км.

Еволюція внутрішнього ядра Землі

Внутрішнє ядро Землі повільно зростає і збільшується в розмірах приблизно 1 мм на рік. Це ядро спочатку було рідким і гарячим, але потім приблизно 550 млн років тому воно охололо та стало твердим. Саме обертання цього ядра дозволяє Землі мати сильне магнітне поле, яке захищає планету від шкідливого космічного та сонячного випромінювання. Якби його не було, то, швидше за все, не було б і життя на Землі у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

[ + – ] Внутрішнє ядро Землі повільно зростає та збільшується в розмірах приблизно на 1 мм за рік. Це ядро спочатку було рідким і гарячим, але потім, приблизно 550 млн років тому, воно охололо та стало твердим Фото: Astronomy Magazine

Зв'язок між ядром і різким розвитком життя

Учені з Рочестерського університету, штат Нью-Йорк, США вважають, що поява твердого внутрішнього ядра могла відіграти ключову роль у розвитку життя на Землі. За словами вчених, понад пів мільярда років тому, як показало нове дослідження, магнітне поле Землі втратило значну частину своєї потужності, і вона була еквівалентна 10% від нинішньої потужності магнітного поля. Вчені пов'язують це з тим, що внутрішнє ядро почало остигати й втрачати своє тепло. І це могло мати катастрофічні наслідки життя на Землі.

Але після того, як приблизно 550 млн років тому внутрішнє ядро стало твердим, магнітне поле розпочало процес відновлення своєї потужності. Це сталося незадовго перед тим, як на планеті стався кембрійський вибух. Це процес різкого збільшення на планеті багатоклітинного життя й більшості груп тварин, яких учені вперше виявили в скам'янілостях.

[ + – ] Аномалокаріс — однин із найбільших членистоногих, його довжина досягала 60 см, яке вчені виявили в скам'янілості кембрійського періоду Фото: коронавирус ожирение статистика

"Магнітне поле генерує саме внутрішнє ядро. Перед кембрійським вибухом воно не могло створювати магнітне поле з достатньою захисною силою. Але після того, як ядро стало твердим, магнітне поле почало відновлюватися, і ми вважаємо, що завдяки цьому стався так би мовити "вибух" у еволюції життя на планеті", — каже Джон Тардуно з Рочестерського університету.

Як саме та чому з'явилося внутрішнє ядро Землі, досі залишається загадкою для вчених. Найголовніше, що воно створює захист нашої планети.

Що було б, якби Земля втратила магнітне поле?

"Щоб сталося, якби Земля втратила магнітне поле? Подивіться на Марс, ця планета втратила своє магнітне поле приблизно 4 млрд років тому. Через це Марс залишився беззахисним перед потоком сонячних частинок, сонячним вітром, який "допоміг" атмосфері планети випаруватися в космос. Тому зараз Марс — безлюдний і безводний світ. Швидше за все, на Землі все сталося б по-іншому, але точно на ній залишилося б набагато менше води, ніж є зараз. Тобто вона була б пустельнішою, якби не відбулося перезавантаження магнітного поля", — каже Тардуно.

[ + – ] Магнітне поле землі. Ілюстрація

Але вчені поки що не знають, як саме відновлення магнітного поля вплинуло на різкий розвиток життя на Землі.

"Повну картину подій ми поки що не можемо надати, як все відбувалося на планеті пів мільярда років тому. Ми будемо продовжувати наші дослідження й надалі. Але те, що поява твердого внутрішнього ядра та кембрійський вибух пов'язані між собою — це точно", — каже Тардуно.

Фокус уже писав про те, що недавнє дослідження вчених показало, що зовнішнє ядро Землі остигає швидше, ніж вважалося, і це може мати катастрофічні наслідки для планети.

Також Фокус писав про нове відкриття вчених, які з'ясували, що внутрішнє ядро Землі перебуває в постійному незвичайному русі, що заперечує чинні теорії.