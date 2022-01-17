Ядро Землі охолоджується швидше за наявні прогнози: чим це загрожує

Дослідники з'ясували, що розплавлене ядро планети втрачає тепло швидше через певний мінерал.

Земля сформувалася приблизно 4,5 млрд років тому і, як відомо, почала повільно охолоджуватися зсередини. Про це повідомляє Science Alert.

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Незважаючи на те, що температура поверхні й атмосфери Землі піднімається та опускається від тисячоліття до тисячоліття, її внутрішня частина незмінно охолоджується. Йдеться про розплавлене ядро планети, яке, обертаючись, створює магнітне поле — гігантський щит, що захищає життя на Землі.

Також учені зазначають, що мантійна конвекція, тектонічна активність та вулканізм стабілізують глобальні температури на планеті, допомагаючи підтримувати сприятливі умови для життя.

Оскільки внутрішня частина Землі постійно охолоджується, зрештою, це призведе до того, що планета перетвориться на Марс чи Меркурій. На Землі зупиняться геологічна активність, а її ядро назавжди затвердіє.

Нове дослідження показує, що такий непривабливий сценарій може розпочатися набагато раніше, ніж передбачалося.

Ключем до розгадки виявився мінерал, що розташовується між залізо-нікелевим ядром планети та розплавленою мантією. Прикордонний матеріал називається бриджманітом і його теплопровідність впливає на те, як швидко тепло просочується через ядро в мантію Землі.

Група вчених під керівництвом планетолога зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха Мотохіко Муракамі відтворили у лабораторії необхідні умови, щоб з'ясувати, наскільки добре проводить тепло бриджманіт.

"Цей експеримент показав, що тепловодність бриджманіту приблизно в 1,5 рази вища, ніж передбачалося раніше", — заявив Муракамі.

Іншими словами, потік тепла від ядра до мантії Землі виявився вищим, а значить швидкість, з якої охолоджуються надра планети, також вища.

Але це ще не все. Учені вважають, що процес також може прискорюватися, оскільки бриджманіт перетворюється на інший мінерал — постперовскіт. Останній має ще більшу теплопровідність і збільшує швидкість охолодження серця планети.

"Результати дослідження дають нам новий погляд на еволюцію Землі. Наша планета, як й інші кам'янисті планети Меркурій і Марс, охолоджуються і стають геологічно неактивними набагато швидше, ніж передбачалося", — попереджає автор дослідження.

Поки що вчені не можуть сказати, наскільки швидше охолоджується планета. Наприклад, Марс охолоджується набагато швидше за Землю, тому що він значно менший. Але якщо інші фактори, що впливають на ситуацію. Розпад радіоактивних елементів може продовжити життя планети підтримуючи вулканічну активність. Такі елементи присутні в мантії Землі, але весь процес поки що недостатньо вивчений.

Але вчені точно знають, що в масштабах людського життя процес охолодження Землі буде не швидким. Можливо, Земля стане непридатною для життя через інші фактори набагато раніше, ніж її ядро повністю охолоне.