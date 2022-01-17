Ядро Земли остывает быстрее имеющихся прогнозов: чем это грозит

Исследователи выяснили, что расплавленное ядро планеты теряет тепло быстрее из-за определенного минерала.

Земля сформировалась около 4,5 млрд лет назад и как известно, начала медленно остывать изнутри. Об этом сообщает Science Alert.

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Несмотря на то, что температура поверхности и атмосферы Земли поднимается и опускается от тысячелетия к тысячелетию, ее внутренняя часть неизменно охлаждается. Речь идет о расплавленном ядре планеты, которое вращаясь создает магнитное поле – гигантский щит, защищающий жизнь на Земле.

Также ученые отмечают, что мантийная конвекция, тектоническая активность и вулканизм стабилизируют глобальные температуры на планете, помогая поддерживать благоприятные условия для жизни.

Поскольку внутренняя часть Земли постоянно остывает, в конечном итоге, это приведет к тому, что планета превратится в Марс или Меркурий. На Земле остановятся вся геологическая активность, а ее ядро навсегда затвердеет.

Новое исследование показывает, что столь непривлекательный сценарий может начаться намного раньше, чем предполагалось.

Ключом к разгадке оказался минерал, который располагается между железо-никелевым ядром планеты и расплавленной мантией. Пограничный материал называется бриджманитом и его теплопроводность влияет на то, как быстро тепло просачивается через ядро в мантию Земли.

Группа ученых под руководством планетолога из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Мотохико Мураками воссоздали в лаборатории необходимые условия, чтобы выяснить, насколько хорошо проводит тепло бриджманит.

"Этот эксперимент показал, что тепловодность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось ранее", – заявил Мураками.

Иными словами, поток тепла от ядра к мантии Земли оказался выше, а значит скорость, с которой остывают недра планеты, также выше.

Но и это еще не все. Ученые считают, что процесс также может ускоряться, поскольку бриджманит превращается в другой минерал – постперовскит. Последний обладает еще большей теплопроводностью и увеличивает скорость охлаждения сердца планеты.

"Результаты исследования дают нам новый взгляд на эволюцию Земли. Наша планета, как и другие каменистые планеты Меркурий и Марс, остывают и становятся геологически неактивными гораздо быстрее, чем предполагалось", – предупреждает автор исследования.

Пока ученые не могут сказать, насколько быстрее остывает планета. Например, Марс остывает намного быстрее Земли, потому как он значительно меньше. Но если и другие факторы, влияющие на ситуацию. Распад радиоактивных элементов может продлить жизнь планеты, поддерживая вулканическую активность. Такие элементы присутствуют в мантии Земли, но весь процесс пока недостаточно изучен.

Но ученые точно знают, что в масштабах человеческой жизни, процесс охлаждения Земли будет не быстрым. Возможно, Земля станет непригодной для жизни из-за других факторов намного раньше, чем ее ядро полностью остынет.