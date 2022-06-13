Обертається у зворотному напрямку: поведінка ядра Землі поставила вчених у глухий кут

Нове дослідження показує, що внутрішнє ядро нашої планети рухається у різні боки.

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Учені з Університету Південної Каліфорнії, США знайшли докази того, що внутрішнє ядро ​​Землі рухається в різні боки, що суперечить прийнятим теоріям, які припускали, що ядро ​​постійно обертається з більшою швидкістю, ніж поверхня планети, повідомляє Phys.

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Нове дослідження показує, що внутрішнє ядро нашої планети змінює швидкість і напрямок обертання, а також рухається, як показують сейсмічні дані.

"Ми вважаємо, що поверхня Землі зміщується щодо її внутрішнього ядра, а також, що воно обертається повільніше за планету та може обертатися в іншому напрямку", — говорить Джон Відейл з Університету Південної Каліфорнії.

Внутрішнє ядро Землі є гарячою, щільною кулею з твердого заліза діаметром приблизно 2 600 км. Його неможливо побачити безпосередньо, тому вчені використовували сейсмічні дані, щоб дізнатися про швидкість і напрям його обертання, а також про його рух у центрі Землі.

У 90-х роках минулого століття учені припустили, що внутрішнє ядро ​​Землі обертається швидше, ніж сама планета. Але нове дослідження показує, що ядро ​​обертається повільніше, ніж передбачалося раніше. Також учені з'ясували, що ядро ​​може змінювати напрямок обертання.

[ + – ] У 90-х роках минулого століття вчені припустили, що внутрішнє ядро ​​Землі обертається швидше, ніж планета. Але нове дослідження показує, що ядро ​​обертається повільніше, ніж передбачалося раніше. Також учені з'ясували, що ядро ​​може змінювати напрямок обертання Фото: wikipedia

"Ми були дуже здивовані одержаним результатам, але це дає можливість покращити наше розуміння природи внутрішнього ядра Землі", — каже Відейл.

За словами вчених, внутрішнє ядро ​​Землі не стоїть на місці, а воно рухається та переміщається туди-сюди на кілька кілометрів і це відбувається кожні 6 років. Далі вчені планують вивчення формування ядра і того, які процеси відбуваються глибоко під поверхнею.

Згідно з наявними науковими уявленнями, ядро Землі складається з двох частин: внутрішнього твердого ядра та зовнішнього рідкого ядра. Вважається, що температура на поверхні внутрішнього ядра становить приблизно 6 тисяч градусів Цельсія, а щільність досягає 12,5 тонн на метр кубічний. Усі дані про ядрі поки що вчені отримують лише за допомогою непрямих спостережень, оскільки дістатися центру Землі наразі неможливо.

Як уже писав Фокус, учені висунули припущення, що ядро Землі може складатися із "суперіонної" речовини.

Також Фокус писав про те, що згідно з дослідженням, ядро Землі охолоджується швидше й учені розповіли, чим це може загрожувати.