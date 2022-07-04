Ключевую роль в эволюции жизни на Земле сыграло ядро Земли: что выяснили ученые

Земля смогла получить защиту от космического и солнечного излучения благодаря восстановлению магнитного поля.

Американские ученые считают, что образование твердого внутреннего ядра Земли 550 млн лет назад способствовало резкому увеличению количества представителей живых многоклеточных существ на планете, сообщает The Guardian.

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В самом центре Земли находится огромная сфера диаметром примерно 2 тысячи км. Эта сфера называется внутренним ядром, оно твердое и состоит почти полностью из железа. Над этим ядром находится внешнее ядро из расплавленного железа, далее идет мантия, высота которой примерно 3 тысячи км, а сверху ее покрывает кора — каменный слой толщиной в разных местах от 5 до 70 км.

Эволюция внутреннего ядра Земли

Внутреннее ядро Земли медленно растет и увеличивается в размерах примерно на 1 мм в год. Это ядро изначально было жидким и горячим, но потом, примерно 550 млн лет назад оно остыло и стало твердым. Именно вращение этого ядра позволяет Земле иметь сильное магнитное поле, которое защищает планету от вредного космического и солнечного излучения. Если бы его не было, то скорее всего, не было бы и жизни на Земле в том виде, в каком мы ее знаем.

[ + – ] Внутреннее ядро Земли медленно растет и увеличивается в размерах примерно на 1 мм в год. Это ядро изначально было жидким и горячим, но потом, примерно 550 млн лет назад оно остыло и стало твердым Фото: Astronomy Magazine

Связь между ядром и резким развитием жизни

Ученые из Рочестерского университета, штат Нью-Йорк, США, считают, что появление твердого внутреннего ядра могло сыграть ключевую роль в развитии жизни на Земле. По словам ученых, более чем полмиллиарда лет назад, как показало новое исследование, магнитное поле Земли потеряло значительную часть своей мощности, и она была эквивалентна 10% от нынешней мощности магнитного поля. Ученые связывают это с тем, что внутренне ядро стало остывать и терять свое тепло. И это могло иметь катастрофические последствия для жизни на Земле.

Но после того, как примерно 550 млн лет назад внутреннее ядро стало твердым, магнитное поле начало процесс восстановления свой мощности. Это произошло незадолго до того, как на планете случился кембрийский взрыв. Это процесс резкого увеличения на планете многоклеточной жизни и большинства групп животных, которых ученые впервые обнаружили в окаменелостях.

[ + – ] Аномалокарис - одно из самых больших членистоногих, его длина достигала 60 см, которое ученые обнаружили в окаменелостях кембрийского периода Фото: Guardian

"Магнитное поле генерирует именно внутренне ядро. Перед кембрийским взрывом оно не могло создавать магнитное поле с достаточной защитной силой. Но после того, как ядро стало твердым, магнитное поле начало восстанавливаться, и мы считаем, что благодаря этому произошел так сказать "взрыв" в эволюции жизни на планете", — говорит Джон Тардуно из Рочестерского университета.

Как именно и почему появилось внутреннее ядро Земли до сих остается загадкой для ученых. Самое главное, что оно создает защиту нашей планеты.

Что было бы, если бы Земля потеряла магнитное поле?

"Чтобы произошло если бы Земля потеряла магнитное поле? Посмотрите на Марс, эта планета потеряла свое магнитное поле примерно 4 млрд лет назад. Из-за этого Марс остался беззащитным перед потоком солнечных частиц, солнечным ветром, который "помог" атмосфере планеты улетучится в космос. Поэтому сейчас Марс пустынный и безводный мир. Скорее всего на Земле все произошло бы по-другому, но точно на ней осталось бы намного меньше воды, чем есть сейчас. То есть она была бы более пустынной, если бы не произошла перезагрузка магнитного поля", — говорит Тардуно.

[ + – ] Магнитное поле Земли. Иллюстрация

Но ученые пока не знают, как именно восстановление магнитного поля повлияло на резкое развитие жизни на Земле.

"Полную картину событий мы пока не можем предоставить, как все происходило на планете полмиллиарда лет назад. Мы будем продолжать наши исследования и дальше. Но то, что появление твердого внутреннего ядра и кембрийский взрыв связаны между собой – это точно", — говорит Тардуно.

Фокус уже писал о том, что недавнее исследование ученых показало, что внешнее ядро Земли остывает быстрее, чем считалось и это может иметь катастрофические последствия для планеты.

Также Фокус писал о новом открытии ученых, которые выяснили, что внутреннее ядро Земли находится в постоянном необычном движении, что опровергает существующие теории.