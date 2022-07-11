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Сущность из ночных кошмаров. Найден мозг трехглазого существа возрастом 500 млн лет (фото)

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Stanleycaris hirpex
Фото: Daily Mail | Обнаружен окаменелый мозг трехглазого существа, жившего 500 млн лет назад

Похожее на креветку древнее морское существо может предоставить новую информацию об эволюции насекомых и пауков.

После нескольких лет исследований ученые смогли описать новый вид членистоногого существа, которое жило более 500 млн лет назад. Вид, который назвали Stanleycaris hirpex, является далеким родственником современных насекомых и пауков. Имея по современным меркам небольшой размер, это древнее животное, похожее на креветку, было грозным морским хищников в свое время, сообщает Daily Mail.

Ученые назвали Stanleycaris hirpex "существом из ночных кошмаров" из-за своего устрашающего вида. При жизни это членистоногое существо имело три глаза: два держались на особых отростках, а один находился посреди головы. Также у этого существа был круглый рот, усеянный зубами и две клешни на голове с большим количеством шипов.

Stanleycaris hirpex
Ученые назвали Stanleycaris hirpex "существом из ночных кошмаров" из-за своего устрашающего вида
Фото: Daily Mail

По словам ученых, Stanleycaris hirpex жил в период кембрийского взрыва, в начале кембрийского периода 506 млн лет назад, когда на Земле активно начала развиваться жизнь после самого массового вымирания живых существ. Этот вид принадлежит к вымершей эволюционной ветви членистоногих под названием радиодонты, которые являются отдаленными родственниками современных насекомых и пауков.

Stanleycaris hirpex
По словам ученых, Stanleycaris hirpex жил в период кембрийского взрыва, в начале кембрийского периода 506 млн лет назад, когда на Земле активно начала развиваться жизнь после самого массового вымирания живых существ
Фото: Daily Mail

Радиодонты были высшими хищниками кембрийского периода и были одними из самых крупных животных в то время. Некоторые представители этого семейства достигали в длину 1 метра. Но длина Stanleycaris hirpex не превышала 20 см. По сравнению с другими животными того периода, размер которых был не больше пальца человека, он был огромным хищником.

Ученые обнаружили более 250 окаменелостей Stanleycaris hirpex в Канаде. Но самое удивительное, 84 окаменелости отличались хорошо сохранившимся за 500 млн лет мозгом и нервной системой.

Stanleycaris hirpex
Радиодонты были высшими хищниками кембрийского периода и были одними из самых крупных животных в то время. Некоторые представители этого семейства достигали в длину 1 метра. Но длина Stanleycaris hirpex не превышала 20 см
Фото: Daily Mail

"Палеонтологам очень редко удается найти сохранившиеся мягкие ткани древних животных, но мозг и нервы этого членистоногого дают новую информацию об эволюции мозга, зрения и строения головы членистоногих. Ученые уже находили окаменелые мозги кембрийского периода, но эти образцы имеют невероятное качество и еще их так много", — говорит Джозеф Мойсюк из Университета Торонто, Канада.

По словам ученого, содержимое головы древнего животного позволяет различить самые мелкие детали, такие как центры обработки изображений, которые связаны с глазами. Исследование показало, что мозг Stanleycaris hirpex состоит из двух частей, которые связаны с глазами и передними клешнями, которые использовались для осязания. Эти же сегменты мозга сегодня контролируют зрение и сигналы органов осязания у современных членистоногих. Но у современных кузнечиков и других насекомых мозг состоит из трех частей. Третий сегмент позволяет объединять всю сенсорную информацию, полученную от двух других частей мозга.

Stanleycaris hirpex
Исследование показало, что мозг Stanleycaris hirpex состоит из двух частей, которые связаны с глазами и передними клешнями, которые использовались для осязания. Эти же сегменты мозга сегодня контролируют зрение и сигналы органов осязания у современных членистоногих
Фото: Daily Mail

"Благодаря новой находке мы может понять, как эволюционировал мозг у современных членистоногих, и как вообще происходила эволюция насекомых и пауков", — говорит Мойсюк.

Также важным открытием является наличие третьего глаза у древнего животного, ведь до этого подобную особенность не находили у других радиодонтов.

Stanleycaris hirpex
Также важным открытием является наличие третьего глаза у древнего животного, ведь до этого подобную особенность не находили у других радиодонтов
Фото: Daily Mail

"Было очень необычно обнаружить третий глаз у этих древних животных. Это значит, что радиодонты выглядели еще более необычно, чем мы думали. Но также это говорит о том, что ранние членистоногие смогли развить сложные зрительные системы, которые похожи на те, которые есть у их современных родственников. Теперь мы еще больше знаем об этих древних членистоногих и можем понять, как они выглядели и как жили в водах древних океанов",- говорит Жан-Бернар Карон из Университета Торонто.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, важнейшую роль в развитии жизни на планете во время кембрийского взрыва сыграло внутреннее ядро Земли.

Также Фокус писал о том, что палеонтологам удалось обнаружить идеально сохранившийся окаменелый мозг подковообразного краба, которому 310 млн лет.