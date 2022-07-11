Сущность из ночных кошмаров. Найден мозг трехглазого существа возрастом 500 млн лет (фото)

Похожее на креветку древнее морское существо может предоставить новую информацию об эволюции насекомых и пауков.

После нескольких лет исследований ученые смогли описать новый вид членистоногого существа, которое жило более 500 млн лет назад. Вид, который назвали Stanleycaris hirpex, является далеким родственником современных насекомых и пауков. Имея по современным меркам небольшой размер, это древнее животное, похожее на креветку, было грозным морским хищников в свое время, сообщает Daily Mail.

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Ученые назвали Stanleycaris hirpex "существом из ночных кошмаров" из-за своего устрашающего вида. При жизни это членистоногое существо имело три глаза: два держались на особых отростках, а один находился посреди головы. Также у этого существа был круглый рот, усеянный зубами и две клешни на голове с большим количеством шипов.

[ + – ] Ученые назвали Stanleycaris hirpex "существом из ночных кошмаров" из-за своего устрашающего вида Фото: Daily Mail

По словам ученых, Stanleycaris hirpex жил в период кембрийского взрыва, в начале кембрийского периода 506 млн лет назад, когда на Земле активно начала развиваться жизнь после самого массового вымирания живых существ. Этот вид принадлежит к вымершей эволюционной ветви членистоногих под названием радиодонты, которые являются отдаленными родственниками современных насекомых и пауков.

[ + – ] По словам ученых, Stanleycaris hirpex жил в период кембрийского взрыва, в начале кембрийского периода 506 млн лет назад, когда на Земле активно начала развиваться жизнь после самого массового вымирания живых существ Фото: Daily Mail

Радиодонты были высшими хищниками кембрийского периода и были одними из самых крупных животных в то время. Некоторые представители этого семейства достигали в длину 1 метра. Но длина Stanleycaris hirpex не превышала 20 см. По сравнению с другими животными того периода, размер которых был не больше пальца человека, он был огромным хищником.

Ученые обнаружили более 250 окаменелостей Stanleycaris hirpex в Канаде. Но самое удивительное, 84 окаменелости отличались хорошо сохранившимся за 500 млн лет мозгом и нервной системой.

[ + – ] Радиодонты были высшими хищниками кембрийского периода и были одними из самых крупных животных в то время. Некоторые представители этого семейства достигали в длину 1 метра. Но длина Stanleycaris hirpex не превышала 20 см Фото: Daily Mail

"Палеонтологам очень редко удается найти сохранившиеся мягкие ткани древних животных, но мозг и нервы этого членистоногого дают новую информацию об эволюции мозга, зрения и строения головы членистоногих. Ученые уже находили окаменелые мозги кембрийского периода, но эти образцы имеют невероятное качество и еще их так много", — говорит Джозеф Мойсюк из Университета Торонто, Канада.

По словам ученого, содержимое головы древнего животного позволяет различить самые мелкие детали, такие как центры обработки изображений, которые связаны с глазами. Исследование показало, что мозг Stanleycaris hirpex состоит из двух частей, которые связаны с глазами и передними клешнями, которые использовались для осязания. Эти же сегменты мозга сегодня контролируют зрение и сигналы органов осязания у современных членистоногих. Но у современных кузнечиков и других насекомых мозг состоит из трех частей. Третий сегмент позволяет объединять всю сенсорную информацию, полученную от двух других частей мозга.

[ + – ] Исследование показало, что мозг Stanleycaris hirpex состоит из двух частей, которые связаны с глазами и передними клешнями, которые использовались для осязания. Эти же сегменты мозга сегодня контролируют зрение и сигналы органов осязания у современных членистоногих Фото: Daily Mail

"Благодаря новой находке мы может понять, как эволюционировал мозг у современных членистоногих, и как вообще происходила эволюция насекомых и пауков", — говорит Мойсюк.

Также важным открытием является наличие третьего глаза у древнего животного, ведь до этого подобную особенность не находили у других радиодонтов.

[ + – ] Также важным открытием является наличие третьего глаза у древнего животного, ведь до этого подобную особенность не находили у других радиодонтов Фото: Daily Mail

"Было очень необычно обнаружить третий глаз у этих древних животных. Это значит, что радиодонты выглядели еще более необычно, чем мы думали. Но также это говорит о том, что ранние членистоногие смогли развить сложные зрительные системы, которые похожи на те, которые есть у их современных родственников. Теперь мы еще больше знаем об этих древних членистоногих и можем понять, как они выглядели и как жили в водах древних океанов",- говорит Жан-Бернар Карон из Университета Торонто.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, важнейшую роль в развитии жизни на планете во время кембрийского взрыва сыграло внутреннее ядро Земли.

Также Фокус писал о том, что палеонтологам удалось обнаружить идеально сохранившийся окаменелый мозг подковообразного краба, которому 310 млн лет.