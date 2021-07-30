Ученые впервые нашли идеально сохранившийся окаменелый мозг возрастом 310 миллионов лет

Исследователи обнаружили невиданную ранее окаменелость мозга подковообразного краба, которая раскрывает некоторые сюрпризы в эволюции этих подражателей ракообразных.

Окаменевший мозг, принадлежащий вымершему виду Euproops danae, был обнаружен в Мазон-Крик в Иллинойсе, где подходящие условия помогли идеально сохранить мягкие ткани животного, сообщает Livescience

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Сегодня на планете живут четыре вида подковообразных крабов или мечехвостов — у всех есть твердые экзоскелеты, 10 ног и U-образная голова. Несмотря на свое название, эти "крабы" на самом деле являются паукообразными, которые тесно связаны со скорпионами и пауками. По словам ученых, хотя окаменелости подковообразных крабов находят достаточно часто, раньше науке ничего не было известно об их древнем мозге.

"Это первое и единственное свидетельство наличия мозга у ископаемого подковообразного краба", — говорит Рассел Бикнелл, палеонтолог из Университета Новой Англии в штате Мэн. Ученый говорит, что шансы найти окаменевший мозг составляют "один на миллион".

По словам Бикнелла, мягкие ткани, из которых состоит мозг, быстро разлагаются. "Для их сохранения нужны либо особые геологические условия, либо янтарь".

В этом случае именно геологические условия помогли сохранить мягкие ткани в идеальном состоянии на протяжении миллионов лет и сохранить мозг или, по крайней мере, его копию. "У нас есть слепок мозга, а не сам мозг, так сказать", — сказал Бикнелл.

[ + – ] Этот окаменелый подковообразный краб (Euproops danae), показанный на левом изображении, имеет идеально сохранившуюся форму своего мозга, показанную крупным планом на изображении B. На изображении C показана реконструкция животного, включая положение и анатомию мозга. Фото: Live Science

Отложения в Мазон-Крик состоят из минерала карбоната железа, называемого сидеритом, который образует конкреции — минеральные осадки, которые могут быстро покрыть мертвое тело и превратить его в окаменелость. Хотя такие конкреции сохранили тело подковообразного краба, ткань мозга все же разложилась и со временем исчезла. Однако, когда мозг сгнил, его заменил глинистый минерал, называемый каолинитом, который создал слепок мозга.

Каолинит имеет белый цвет, а сидерит — темно-серый. Цветовое различие помогло увидеть окаменелость мозга, которая "выделялась больше, чем обычно" от остальной окаменелости, говорит Бикнелл.

"Месторождение окаменелостей Мазон-Крик является уникальным", — говорит Бикнелл. "Если мы начнем искать, возможно, нам повезет найти больше окаменелостей мозга".

Открытие предоставило исследователям уникальную возможность изучить, как мозг паукообразных эволюционировал с течением времени. Но, к удивлению ученых, они обнаружили, что древний мозг, относящийся к каменноугольному периоду (359–299 миллионов лет назад), был очень похож на мозг современного подковообразного краба или мечехвоста.

"Несмотря на 300 миллионов лет эволюции, мозг ископаемого подковообразного краба во многом не отличается от мозга современных видов", — говорит Бикнелл.