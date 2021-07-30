Учені вперше знайшли ідеально збережений скам'янілий мозок віком 310 мільйонів років

Дослідники виявили небачену раніше скам'янілість мозку підковоподібного краба, яка розкриває деякі сюрпризи в еволюції цих наслідувачів ракоподібних.

Скам'янілий мозок, що належить вимерлому виду Euproops danae, був виявлений у Мазон-Крік в Іллінойсі, де відповідні умови допомогли ідеально зберегти м'які тканини тварини, повідомляє Livescience

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Сьогодні на планеті живуть чотири види підковоподібних крабів або мечехвостів — у всіх є тверді екзоскелети, 10 ніг і U-подібна голова. Незважаючи на свою назву, ці "краби" насправді є павукоподібними, які тісно пов'язані зі скорпіонами та павуками. За словами вчених, хоча скам'янілості підковоподібних крабів знаходять досить часто, раніше науковцям нічого не було відомо про їхній стародавній мозок.

"Це перше та єдине свідчення наявності мозку у викопного підковоподібного краба", — говорить Рассел Бікнелл, палеонтолог із Університету Нової Англії в штаті Мен. Вчений говорить, що шанси знайти скам'янілий мозок складають "один на мільйон".

За словами Бікнелла, м'які тканини, з яких складається мозок, швидко розкладаються. "Для їхнього збереження потрібні або спеціальні геологічні умови, або бурштин".

У цьому випадку саме геологічні умови допомогли зберегти м'які тканини в ідеальному стані протягом мільйонів років і зберегти мозок або принаймні його копію. "У нас є зліпок мозку, а не сам мозок, так би мовити", — сказав Бікнелл.

[ + – ] Цей скам'янілий підковоподібний краб (Euproops danae), показаний на лівому зображенні, має ідеально збережену форму свого мозку, показану крупним планом на зображенні B. На зображенні C показана реконструкція тварини, включаючи положення і анатомію мозку. Фото: Seneca-Guns

Відкладення в Мазон-Крік складаються з мінералу карбонату заліза, званого сидеритом, який утворює конкреції — мінеральні опади, які можуть швидко покрити мертве тіло та перетворити його на скам'янілість. Хоча такі конкреції зберегли тіло підковоподібного краба, тканина мозку все ж розклалася і з часом зникла. Однак, коли мозок згнив, його замінив глинистий мінерал, званий каолінітом, який створив зліпок мозку.

Каолініт має білий колір, а сидерит — темно-сірий. Колірна відмінність допомогла побачити скам'янілість мозку, яка "виділялася більше, ніж зазвичай" від решти скам'янілості, каже Бікнелл.

"Родовище скам'янілостей Мазон-Крік є унікальним, — говорить Бікнелл. — Якщо ми почнемо шукати, можливо, нам пощастить знайти більше скам'янілостей мозку".

Відкриття надало дослідникам унікальну можливість вивчити, як мозок павукоподібних еволюціонував із плином часу. Але, на подив учених, вони виявили, що стародавній мозок, що відноситься до кам'яновугільного періоду (359-299 мільйонів років тому), був дуже схожий на мозок сучасного підковоподібного краба або мечехвоста.

"Не дивлячись на 300 мільйонів років еволюції, мозок викопного підковоподібного краба багато в чому не відрізняється від мозку сучасних видів", — говорить Бікнелл.