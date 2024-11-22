Уперше за десятки років: археологи знайшли базиліку VI століття в Аквілеї

Впродовж десятиліть археологи досліджували Аквілею, стародавнє місто в Італії засноване ще у 181 році до н. е. Нещодавно вони виявили християнську базиліку, що стало першим масштабним відкриттям.

У давньоримському місті Аквілея, Італія, археологи розкопали християнську базиліку візантійського стилю. Розташоване на північному сході країни, це історичне місце здавна приваблювало дослідників своїми зв'язками з Римською імперією, пише Heritage Daily.

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Аквілея, заснована у 181 році до н. е. як військова колонія, згодом відігравала значну роль у ранньохристиянську епоху, попри те, що протягом століть зазнавала спустошень від навал і стихійних лих.

Нещодавні розкопки під керівництвом Австрійського археологічного інституту (ÖAW) виявили залишки базиліки, що стало першою масштабною спорудою, розкопаною в цьому районі після десятиліть інтенсивних археологічних досліджень. Експерти вважають, що базиліка датується періодом правління імператора Юстиніана I, а саме першою половиною VI століття.

Її дизайн відображає сильний вплив Східної Римської імперії, з трьома апсидами та орієнтацією на південний схід, що символічно спрямовує базиліку на Константинополь і Єрусалим. За словами Стефана Гро з ÖAW, подібні архітектурні стилі виявили в таких регіонах, як Вифлеєм, узбережжя Лікії та Дуррес в Албанії, що свідчить про зв'язок Аквілеї з ширшим візантійським світом.

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Це відкриття свідчить про роль Аквілеї як культурного та релігійного центру під час спроб Юстиніана відвоювати Верхню Італію у готів-аріан. Попри відкриття, Аквілея залишається одним з найбільших нерозкопаних римських міст і має статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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