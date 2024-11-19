Не звичайна церква: вчені виявили шокуючі подробиці про Храм Гробу Господнього

Учені виявили, що Храм Гробу Господнього насправді має довгу історію, яка сягає залізного віку. Дослідники розкопали сліди язичницького храму, проте на цьому відкриття не закінчилися.

Нещодавні археологічні розкопки в Єрусалимі розкрили нові подробиці історії Храму Гробу Господнього, однієї з найшанованіших пам'яток християнства. Розташоване в християнському кварталі Старого міста, це древнє місце здавна асоціюється з ключовими подіями християнської традиції, включаючи розп'яття, поховання і воскресіння Ісуса Христа, пише Heritage Daily.

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Дослідники з Римського університету ла Сап'єнца виявили знахідки, які проливають світло на еволюцію цього місця в різні історичні періоди. Храм Гробу Господнього, заснований у IV столітті, є резиденцією Єрусалимського Патріархату Грецької Православної Церкви.

Згідно зі спільним заходом, в якому взяли участь хранителі храму, розкопки показали, що спочатку на цьому місці був стародавній кар'єр. Про це свідчать глибокі розрізи в скелястій місцевості та залишки кам'яних блоків, видобутих під час кар'єрних робіт.

Ці роботи, які простягалися у напрямку з північного сходу на південний захід, досягали глибини понад п'ять метрів на деяких ділянках. Кар'єр покинули в залізному віці, а згодом змінили для сільськогосподарського використання, насамперед для вирощування оливок і винограду.

Після римської облоги Єрусалиму в 70 році н. е. імператор Адріан заснував римську колонію Аелія Капітоліна і побудував язичницький храм на місці колишнього кар'єру. Цей храм проіснував до IV століття, коли імператор Костянтин Великий зруйнував його, щоб побудувати християнську церкву. Історичні записи свідчать, що єпископ Єрусалиму Макарій I звернувся до Костянтина за дозволом на розкопки на місці, де, як вважалося, знаходилося місце поховання Христа.

У результаті цих зусиль вдалося виявити висічену в скелі гробницю, яку Макарій визначив як гробницю Ісуса. Нещодавні дослідження підтвердили наявність римської культової споруди часів Адріана, а також масштабне вирівнювання місцевості для підтримки монументальних будівельних проектів.

Святилище, зведене в IV столітті, було складною структурою, призначеною для розміщення паломників і полегшення різних літургійних практик.

Як зазначають дослідники, це місце "було складним святилищем з місцями поклоніння та шанування, з різними літургіями, з маршрутами відвідування. Сама його конструкція передбачає відвідування паломниками, які можуть циркулювати навколо місць поклоніння, знайти притулок під портиками, відповідно до методів, добре відомих для дохристиянських і ранньохристиянських святинь".

Нинішні розкопки зосереджені на північному нефі церкви, щоб глибше дослідити римську культову споруду та її значення для розуміння трансформації місця протягом століть. Дослідники також документують базиліку та її прибудови, аналізуючи матеріали для глибшого розуміння історичної еволюції церкви та її ролі в міській забудові Єрусалиму.

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Ці знахідки не лише висвітлюють багатогранну історію Храму Гробу Господнього, але й поглиблюють розуміння його неминущої важливості для християнської спадщини.

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