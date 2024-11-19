Необычная церковь: ученые обнаружили шокирующие подробности о Храме Гроба Господня
Ученые обнаружили, что Храм Гроба Господня на самом деле имеет долгую историю, которая достигает железного века. Исследователи раскопали следы языческого храма, однако на этом открытия не закончились.
Недавние археологические раскопки в Иерусалиме раскрыли новые подробности истории Храма Гроба Господня, одного из самых почитаемых памятников христианства. Расположенное в христианском квартале Старого города, это древнее место издавна ассоциируется с ключевыми событиями христианской традиции, включая распятие, погребение и воскресение Иисуса Христа, пишет Heritage Daily.
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Исследователи из Сапиенца обнаружили находки, которые проливают свет на эволюцию этого места в разные исторические периоды. Храм Гроба Господня, основанный в IV веке, является резиденцией Иерусалимского Патриархата Греческой Православной Церкви.
Согласно совместному мероприятию, в котором приняли участие хранители храма, раскопки показали, что сначала на этом месте был древний карьер. Об этом свидетельствуют глубокие разрезы в скалистой местности и остатки каменных блоков, добытых во время карьерных работ.
Эти работы, которые простирались в направлении с северо-востока на юго-запад, достигали глубины более пяти метров на некоторых участках. Карьер покинули в железном веке, а затем изменили для сельскохозяйственного использования, прежде всего для выращивания оливок и винограда.
После римской осады Иерусалима в 70 году н. э. император Адриан основал римскую колонию Аэлия Капитолина и построил языческий храм на месте бывшего карьера. Этот храм просуществовал до IV века, когда император Константин Великий разрушил его, чтобы построить христианскую церковь. Исторические записи свидетельствуют, что епископ Иерусалима Макарий I обратился к Константину за разрешением на раскопки на месте, где, как считалось, находилось место захоронения Христа.
В результате этих усилий удалось обнаружить высеченную в скале гробницу, которую Макарий определил как гробницу Иисуса. Недавние исследования подтвердили наличие римского культового сооружения времен Адриана, а также масштабное выравнивание местности для поддержки монументальных строительных проектов.
Святилище, возведенное в IV веке, было сложной структурой, предназначенной для размещения паломников и облегчения различных литургических практик.
Как отмечают исследователи, это место "было сложным святилищем с местами поклонения и почитания, с различными литургиями, с маршрутами посещения. Сама его конструкция предусматривает посещение паломниками, которые могут циркулировать вокруг мест поклонения, найти убежище под портиками, в соответствии с методами, хорошо известными для дохристианских и раннехристианских святынь".
Нынешние раскопки сосредоточены на северном нефе церкви, чтобы глубже исследовать римское культовое сооружение и его значение для понимания трансформации места на протяжении веков. Исследователи также документируют базилику и ее пристройки, анализируя материалы для более глубокого понимания исторической эволюции церкви и ее роли в городской застройке Иерусалима.Важно
Эти находки не только освещают многогранную историю Храма Гроба Господня, но и углубляют понимание его непреходящей важности для христианского наследия.
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