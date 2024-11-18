Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов

Во время раскопок в замке Миланд ученые обнаружили доказательства того, что в семье Комонов, местных аристократов, была редкая традиция — бальзамирование умерших. Это впервые исследователи нашли биоархеологические доказательства этой практики в Западной Европе.

Ученые обнаружили первые биоархеологические доказательства практики бальзамирования как младенцев, так и взрослых в Западной Европе. Это исследование, проведенное во Франции, подтверждает, что техника бальзамирования вышла за пределы древнеегипетской или южноамериканской культур и распространилась в Европе в XVI-XVII веках, пишет Arkeonews.

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Раскопки в замке Миланд в Кастельно ла Шапель, Франция, обнаружили останки семи взрослых, пяти детей и мумифицированной женщины — членов аристократической семьи Комонов. Исследователи из Австрийской академии наук (ÖAW) изучили останки, раскрыв подробную информацию о тогдашних технологиях бальзамирования.

Каролина Партиот, исследовательница Австрийского археологического института ÖAW, объяснила, что их анализ почти 2 000 фрагментов костей и полного скелета выявил тщательный и стандартизированный подход к бальзамированию. Этот последовательный метод, примененный к людям всех возрастов, свидетельствует о традиции, передаваемой из поколения в поколение.

Команда обнаружила на скелетах точные следы от порезов, указывающие на комплексные процедуры снятия кожи Фото: C. Partiot /ÖAI/ÖAW/ M. Bessou/CNRS

Команда обнаружила на скелетах точные следы от порезов, указывающие на комплексные процедуры снятия кожи, которые распространялись на кончики пальцев рук и ног. Эти выводы совпадают с методами, описанными Пьером Дионисом, французским хирургом XVIII века, который задокументировал подобные практики во время вскрытий в Марселе. Примечательно, что исследователи пришли к выводу, что эта традиция сохранялась по меньшей мере два века, что свидетельствует о ее культурном и семейном значении.

Партиот отметила, что бальзамирование в семье Комонов имело целью не столько долговременное сохранение, сколько подготовку умершего к публичному показу во время похоронных церемоний. Эта практика, редкая для Западной Европы, свидетельствует о высоком социальном статусе семьи и является параллелью к традициям бальзамирования семьи Медичи в Италии XV века.

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Находки из замка Миланд предоставляют бесценное понимание культурных практик раннемодерной Европы. Открытие свидетельствует об историческом значении бальзамирования как символа престижа и семейного наследия, проливая новый свет на ритуалы, которые формировали тогдашние аристократические идентичности.

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