Опередил братьев Райт на 900 лет: что известно о летучем монахе из бенедиктинского монастыря

В современном мире полет стал привычным делом для людей, чем мы обязаны братьям Райт. Однако задолго до них бенедиктинский монах XI века совершил невозможное, пролетев более 200 метров.

Исторический полет братьев Райт в 1903 году над Китти Хок, Северная Каролина, который длился 12 секунд, стал первым успешным полетом человека на самолете. Однако люди издавна стремились подняться в небо, а первая успешная попытка полета зафиксирована еще в 1783 году, когда воздушный шар поднялся в небо над Парижем, пишет IFLScience.

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Многие такие эксперименты утрачены для истории, тогда как другие, как, например, амбициозный прыжок английского монаха XI века, остались легендами об изобретательности и отваге первопроходцев.

Эйлмер Малмсберийский, бенедиктинский монах из Англии, совершил один из самых первых зафиксированных полетов между 1000 и 1010 годами нашей эры. Историк Линн Уайт-младший цитирует хронику XII века, написанную Уильямом Мальмсберийским, которая описывает полет Эйлмера в связи с появлением кометы Галлея в апреле 1066 года.

Уильям рассказывает о реакции Эйлмера на комету, отмечая его страшное пророчество о потрясении.

"Комета, звезда, предвещающая перемены", — писал он, цитируя веру Эйлмера в то, что небесное тело сигнализирует об ужасных событиях.

Согласно рассказу Уильяма, Эйлмер смастерил крылья, прикрепив их к своим рукам и ногам в надежде на полет.

"Он был образованным человеком для тех времен", — отмечает Уильям, подробно описывая, как Эйлмер готовился на башне аббатства. Когда он стартовал, то пролетел расстояние в один ферлонг — около 201 метра — прежде чем сила тяжести в конечном итоге взяла верх.

Хотя в исторических описаниях не хватает конкретики в отношении его снаряжения, упоминаются "пени", то есть перья или крылья, что позволяет предположить, что он использовал материалы, напоминающие птичьи крылья. Историк Уайт также предполагает, что крылья Эйлмера, вероятно, были жесткими и большими, предназначенными для имитации планерирования.

Эйлмер пережил полет, но не без последствий. Сильный ветер и его неопытность привели к тому, что он разбился, сломав обе ноги, оставив его с постоянной травмой.

Размышляя над своей неудачей, Эйлмер объяснял ее тем, что не имел "хвоста" для балансировки. Хотя его попытка закончилась травмой, его история резонирует как одна из первых зафиксированных попыток бросить вызов гравитации, олицетворяющей неизменное увлечение человечества полетом.

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История Эйлмера со временем исчезла из народной памяти. Сегодня его попытка служит интригующей предпосылкой современной авиации, напоминая нам о рисках, которым подвергались первые пионеры полетов, и об их вкладе в идею, которая в конце концов изменила историю человечества.

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