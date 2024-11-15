Випередив братів Райт на 900 років: що відомо про летючого монаха з бенедиктинського монастиря

У сучасному світі політ став звичною справою для людей, чому ми завдячуємо братам Райт. Проте задовго до них бенедиктинський монах XI століття здійснив неможливе, пролетівши понад 200 метрів.

Історичний політ братів Райт у 1903 році над Кітті Хок, Північна Кароліна, який тривав 12 секунд, став першим успішним польотом людини на літаку. Проте люди здавна прагнули піднятися в небо, а перша успішна спроба польоту зафіксована ще в 1783 році, коли повітряна куля піднялася в небо над Парижем, пише IFLScience.

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Багато таких експериментів втрачено для історії, тоді як інші, як, наприклад, амбітний стрибок англійського монаха XI століття, залишилися легендами про винахідливість і відвагу першопроходців.

Ейлмер із Мальмсбері, бенедиктинський монах з Англії, здійснив один із найперших зафіксованих польотів між 1000 і 1010 роками нашої ери. Історик Лінн Вайт-молодший цитує хроніку XII століття, написану Вільямом Мальмсберійським, яка описує політ Ейлмера у зв'язку з появою комети Галлея у квітні 1066 року.

Вільям розповідає про реакцію Ейлмера на комету, відзначаючи його страшне пророцтво про потрясіння.

"Комета, зірка, що віщує зміни", — писав він, цитуючи віру Ейлмера в те, що небесне тіло сигналізує про жахливі події.

Згідно з розповіддю Вільяма, Ейлмер змайстрував крила, прикріпивши їх до своїх рук і ніг в надії на політ.

"Він був освіченою людиною для тих часів", — зазначає Вільям, детально описуючи, як Ейлмер готувався на вежі абатства. Коли він стартував, то пролетів відстань в один ферлонг — близько 201 метра — перш ніж сила тяжіння в кінцевому підсумку взяла гору.

Хоча в історичних описах бракує конкретики щодо його спорядження, згадуються "пені", тобто пір'я або крила, що дозволяє припустити, що він використовував матеріали, які нагадують пташині крила. Історик Вайт також припускає, що крила Ейлмера, ймовірно, були жорсткими і великими, призначеними для імітації планерування.

Ейлмер пережив політ, але не без наслідків. Сильний вітер і його недосвідченість призвели до того, що він розбився, зламавши обидві ноги, залишивши його з постійною травмою.

Роздумуючи над своєю невдачею, Ейлмер пояснював її тим, що не мав "хвоста" для балансування. Хоча його спроба закінчилася травмою, його історія резонує як одна з перших зафіксованих спроб кинути виклик гравітації, що уособлює незмінне захоплення людства польотом.

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Історія Ейлмера з часом зникла з народної пам'яті. Сьогодні його спроба слугує інтригуючою передумовою сучасної авіації, нагадуючи нам про ризики, на які наражалися перші піонери польотів, та про їхній внесок в ідею, що зрештою змінила історію людства.

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