Сімейна традиція Комонів: вчені виявили сліди бальзамування на тілах французьких аристократів

Під час розкопок в замку Міланд вчені виявили докази того, що у сім’ї Комонів, місцевих аристократів, була рідкісна традиція — бальзамування померлих. Це вперше дослідники знайшли біоархеологічні докази цієї практики у Західній Європі.

Учені виявили перші біоархеологічні докази практики бальзамування як немовлят, так і дорослих у Західній Європі. Це дослідження, проведене у Франції, підтверджує, що техніка бальзамування вийшла за межі давньоєгипетської чи південноамериканської культур і поширилася в Європі у XVI-XVII століттях, пише Arkeonews.

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Розкопки в замку Міланд в Кастельно ла Шапель, Франція, виявили останки семи дорослих, п'яти дітей і муміфікованої жінки — членів аристократичної сім'ї Комонів. Дослідники з Австрійської академії наук (ÖAW) вивчили останки, розкривши детальну інформацію про тогочасні технології бальзамування.

Кароліна Партіот, дослідниця Австрійського археологічного інституту ÖAW, пояснила, що їхній аналіз майже 2 000 фрагментів кісток і повного скелета виявив ретельний і стандартизований підхід до бальзамування. Цей послідовний метод, застосований до людей різного віку, свідчить про традицію, що передається з покоління в покоління.

Команда виявила на скелетах точні сліди від порізів, що вказують на комплексні процедури зняття шкіри Фото: C. Partiot /ÖAI/ÖAW/ M. Bessou/CNRS

Команда виявила на скелетах точні сліди від порізів, що вказують на комплексні процедури зняття шкіри, які поширювалися на кінчики пальців рук і ніг. Ці висновки збігаються з методами, описаними П'єром Діонісом, французьким хірургом XVIII століття, який задокументував подібні практики під час розтинів у Марселі. Примітно, що дослідники дійшли висновку, що ця традиція зберігалася щонайменше два століття, що свідчить про її культурне та родинне значення.

Партіот зазначила, що бальзамування в родині Комонів мало на меті не стільки довготривале збереження, скільки підготовку померлого до публічного показу під час похоронних церемоній. Ця практика, рідкісна для Західної Європи, свідчить про високий соціальний статус родини і є паралеллю до традицій бальзамування родини Медічі в Італії XV століття.

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Знахідки з замку Міланд надають безцінне розуміння культурних практик ранньомодерної Європи. Відкриття свідчить про історичне значення бальзамування як символу престижу та родинної спадщини, проливаючи нове світло на ритуали, що формували тогочасні аристократичні ідентичності.

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