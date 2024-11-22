Впервые за десятки лет: археологи нашли базилику VI века в Аквилее

На протяжении десятилетий археологи исследовали Аквилею, древний город в Италии, основанный еще в 181 году до н. э. Недавно они обнаружили христианскую базилику, что стало первым масштабным открытием.

В древнеримском городе Аквилея, Италия, археологи раскопали христианскую базилику византийского стиля. Расположенное на северо-востоке страны, это историческое место издавна привлекало исследователей своими связями с Римской империей, пишет Heritage Daily.

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Аквилея, основанная в 181 году до н. э. как военная колония, впоследствии играла значительную роль в раннехристианскую эпоху, несмотря на то, что в течение веков подвергалась опустошениям от нашествий и стихийных бедствий.

Недавние раскопки под руководством Австрийского археологического института (ÖAW) обнаружили остатки базилики, что стало первым масштабным сооружением, раскопанным в этом районе после десятилетий интенсивных археологических исследований. Эксперты считают, что базилика датируется периодом правления императора Юстиниана I, а именно первой половиной VI века.

Ее дизайн отражает сильное влияние Восточной Римской империи, с тремя апсидами и ориентацией на юго-восток, что символически направляет базилику на Константинополь и Иерусалим. По словам Стефана Гро из ÖAW, подобные архитектурные стили обнаружили в таких регионах, как Вифлеем, побережье Ликии и Дуррес в Албании, что свидетельствует о связи Аквилеи с более широким византийским миром.

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Это открытие свидетельствует о роли Аквилеи как культурного и религиозного центра во время попыток Юстиниана отвоевать Верхнюю Италию у готов-ариан. Несмотря на открытие, Аквилея остается одним из крупнейших нераскопанных римских городов и имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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