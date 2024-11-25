Не тільки для котів та собак: в Україні запускається Єдиний державний реєстр домашніх тварин

В Мінагрополітики зазначили, що Реєстр має на меті запобігати розповсюдженню небезпечних хвороб. Завдяки йому хазяїн зможе легше відновлювати втрачені документи та шукати загублених тварин.

В Україні запускається Єдиний державний реєстр домашніх тварин, в якому будуть зберігатись дані домашніх улюбленців. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

У відомстві зазначили, що Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це державний реєстр на платформі Дія.Engine, на якій будуть зберігатись дані про котів, собак та тхорів. Реєстр буде містити дані про:

кличку та опис тварин;

вакцинацію та біостерилізацію домашнього улюбленця;

контакти власників або утримувачів;

інші необхідні дані.

Зі свого боку Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

Реєстр дасть змогу власникам відновити втрачені документи та дані про зареєстровану в ньому тварину та полегшить її пошук в разі, якщо домашній улюбленець загубився. А після появи ветеринарного паспорта в Дії господарі тварин зможуть подорожувати з тваринами по країні простіше.

Планується, що таки чином в Україні сформується культура відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців. Також в майбутньому це дасть змогу ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб.

Впроваджуватись реєстр буде у два етапи. На першому етапі Мінагрополітики буде залучати ветеринарні клініки та лікарі до роботи з платформою. Після цього буде кампанія з реєстрації безпосередньо тварин.

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