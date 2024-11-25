Можна заводити навіть в невелику квартиру: топ 3 "найзручніших" собак для проживання (фото)

Ветеринарка Джоанна Вуднатт відзначила, що три породи собак вирізняються рисами, завдяки яким вони є ідеальними домашніми тваринами.

Собака — віддана тварина, яка не зрадить свого хазяїна. Однак є породи, з якими людині жити простіше з кількох причин. Про таких домашніх тварин в інтерв'ю Express.co.uk розповіла ветеринарка та спеціалістка з поведінки тварин Джоанна Вуднатт.

"Однією з найпростіших для життя великих порід є хорти. Попри свій великий розмір, ці собаки дуже ліниві, воліючи байдикувати на дивані", — сказала ветеринарка доктор Вуднатт.

Вона додала, що ці тварини підходять для життя навіть в невеликих квартирах або будинках. Ветеринарка зруйнувала поширений міф про фізичну активність цих собак, зазначивши, що це неправда. Однак слід пам'ятати, що мисливський інстинкт у хортів надзвичайно сильний, тому їх не слід утримувати у будинку, де є кішки.

"Більшість з них переслідуватимуть будь-який невеликий об'єкт, що швидко рухається, а це означає, що їх не слід утримувати з кішками", — додала вона.

Також ветеринарка рекомендувала кокапу як "люблячу, поступливу тварину, яка легко піддається дресуванню". Ці собаки ідеально підійдуть тим, хто має дітей і тим, хто вперше заводить собаку.

Кокапу

Третьою породою собак Джоанна Вуднатт назвала бордер-тер'єра. Ця порода не вимагає особливого догляду через свою жорстку вовну. Ця собака вважається розумною, їй потрібна "година вправ на день і деяка розумова стимуляція, щоб не нудьгувала".

Експертка зазначила, що всі собаки індивідуальні.

"Перш ніж вибрати породу, варто пам'ятати про це — всі собаки різні", — наголосила вона.

Також є рейтинг мстивих і злопам'ятних порід собак. Кожна з них може бути лагідною та захищати господаря. Однак якщо з ними бути занадто грубими або навіть жорстокими, їхня відповідь не змусить себе чекати.

Раніше експерт розповів про 3 породи, які найтяжче піддаються дресуванню. Це пов'язано з особливостями їхнього характеру.