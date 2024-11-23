Образ не прощають: топ-6 мстивих і злопам'ятних порід собак

Кожна з перерахованих порід може бути доброю, лагідною, захищати і готовою порвати за свого господаря. Однак якщо з ними бути занадто грубими або навіть жорстокими, їхня відповідь не змусить себе чекати.

Собака — найвірніша і найвідданіша людині тварина. ЦВін ніколи не зрадить і не кине свого господаря. Але перед тим, як завести чотирилапого улюбленця, потенційні собачники мають добре вивчити породу, цуценя якої збираються принести у свій дім, а також від самого початку бути готовими приділити їм максимум часу для виховання і дресирування. Грубість, брак уваги або покарання можуть образити деяких собак, і вони цього не забудуть. Ресурс Petpress назвав шість порід собак, які вирізняються злопам'ятністю та мстивістю, хоча водночас вони потрапляють у списки найрозумніших і найвідданіших. Усе, як уже говорилося, залежить від ставлення до них господаря.

Бультер'єр

Бультер'єр — бійцівський собака. Їм потрібні регулярні тренування і вправи, щоб бути гарним вихованцем і членом сім'ї. Порода може бути досить ласкавою, але якщо з ними бути грубими, різкими і жорстокими, вони цього не пробачать і не забудуть. Жорстка поведінка з боку людини викликає в них агресію. Тому будьте готові до того, що після того, як ви вдарите або насварите бультер'єра, він піде і порве ваші капці. І це — в кращому випадку.

На їдстокість і грубість господаря бультер'єр відповість взаємністю Фото: Shutterstock

Лабрадор

Ця порода — одна з найпопулярніших у світі. Лабрадори вважаються сімейними собаками, їх спеціально виховують як собак психологічної підтримки людей з ПТСР та іншими розладами. Вони дуже активні, доброзичливі, слухняні, легко піддаються дресируванню і люблять людей.

Однак варто пам'ятати, що ці собаки не люблять відповідати за свої вчинки. Грубість або покарання завдадуть лабрадорам справжньої психологічної травми. Їхня доброта не дозволить їм гарчати від злості, але вони можуть попісяти в центрі кімнати, щоб продемонструвати свій протест.

Ха милою зовнішністю лабрадора ховається вразлива душа Фото: Vincent van Zalinge

Доберман

Відмінною рисою доберманів є їхня витривалість. Ці собаки захищатимуть своїх господарів у будь-який час і в будь-якому місці. Але вони дуже чутливі до дій власника. Грубість, відсутність уваги, покарання — все це може образити собаку і стати причиною його протесту. Тоді тварина починає мстити.

Добермани не терплять грубості Фото: Getty

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка — визнана в усьому світі порода для захисту, пошуку людей, емоційної підтримки. Це дуже розумні собаки, які водночас вирізняються підвищеною чутливістю. Не варто забувати, що німецькі вівчарки дуже ревниві. Якщо ви погладите іншу собаку або заведете в будинку ще одного вихованця, це може стати для них серйозним потрясінням. Свій протест німецькі вівчарки будуть висловлювати неслухняністю.

Німецька вівчарка — дуже ревнива порода Фото: ZOOMAPA

Хаскі

Хаскі — одна з найупертіших порід собак. Дресирувати їх непросто, і, за словами досвідчених кінологів, це займає дуже багато часу і сил. У процесі виховання тварини господар повинен займати домінуючу позицію, показавши, хто в домі головний, а хаскі — відчувати і приймати це. Якщо ви проявите слабкість і невпевненість, хаскі відчує свою домінуючу позицію і просто перестане слухатися і виконувати команди. Додамо, що хаскі — це не та порода, яку варто заводити новачкам.

Хаскі не прощають своєму господареві прояву слабкості й одразу намагаються взяти гору Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Сенбернар

Сенбернари — це величезні, схожі на плюшевих ведмедиків собаки, про характер яких багато хто знає тільки з комедії "Бетховен". Однак варто пам'ятати, що за зовнішньою милотою ховається характер. Зокрема сенбернари не терплять грубості. Навіть коли ви робите зауваження своєму сенбернару, це може бути для нього дуже прикро. Тому сенбернари мстять, проявляючи агресію. Взуття господаря або диван можуть бути знищені після підвищеного голосу або загрозливого помаху рукою.

Сенбернар порве ваш диван, якщо ви будете грубі з ним Фото: Wikipedia

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