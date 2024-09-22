Ветеринар назвав чотири породи собак, які не варто заводити новачкам (фото, відео)

Кожна з цих порід вирізняється гострим розумом, потребою у фізичній активності та певними вимогами до дресирувань.

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Ветеринар з Великої Британії, відомий у TikTok як Ben the Vet (ветеринар Бен) назвав чотири породи собак, які він не рекомендує купувати тим, хто вперше вирішив завести цю тварину. Він детально аргументував свої слова, ґрунтуючись на дев'ятирічному досвіді роботи та відгуках господарів тисяч тварин.

Першою у списку лікаря стала порода бордер-коллі.

Бордер-коллі вважається найрозумнішим собакою у світі за шкалою Корена і є чемпіоном з аджиліті, фрістайлу, флайболу, фрісбі та оббідієнсу. Ця порода вирізняється блискавичною швидкістю реакції та мотивацією на безперервну роботу. Однак задавати напрямок розвитку доведеться господареві, до того ж щодня, інакше вихованець виросте некерованим, і високий інтелект перетворитися з великої переваги на недолік. Саме в цьому і полягає головна складність для тих, хто раніше не мав справу з собаками. Не знаючи, чого очікувати від бордер-коллі, з ними буде важко впоратися.

"Зараз ці собаки чудово почуваються в робочому середовищі, але помістіть їх у звичайний будинок, і вони можуть дуже занудьгувати. Ця нудьга може проявлятися в безлічі різних проблемних форм поведінки, деструктивної поведінки", — каже Бен. Вона проявлятиметься в тому, що собака ритиме землю, гавкатиме, поводитиметься надто компульсивно, ганяючись, наприклад, за своїм хвостом і проявляючи агресію.

Другою породою у списку автора відео став бігль.

Бігль належить до порід собак середнього розміру, виведених для полювання. Згідно з класифікацією FCI порода належить до групи гончих маленького розміру. У нього добре розвинені інстинкти пошуку та полювання, що в умовах домашнього утримання тварин може стати проблемою для господарів-новачків.

"Причина, через яку я включив їх, у тому, що їх досить складно дресирувати. Вони схильні бути доволі впертими, і як мисливські собаки, вони слідують своєму носу", — зазначає Бен, додавши, що це порода, "яка вміє бігати".

Бігль Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

На третьому місці в списку Бена — далматин. Це доброзичливий і товариський собака. Але якщо не забезпечити йому достатнього фізичного навантаження, можуть бути проблеми.

"У 90-х, після повторного випуску мультфільму Disney "101 далматинець", вони стали дуже популярні. За наступні 10 років їхня популярність знизилася на 97%, і це через те, що ті люди, які заводили далматинів, тому що вони мали дуже милий вигляд і були так гарно навчені у фільмах, зрозуміли, що насправді цей собака — не з легких порід, і потім ці люди більше не заводили далматинів", — пояснив ветеринар.

Далматин, або далматинець Фото: Getty Images

Завершує перелік Бена хаскі. Блакитноока пухнаста порода завдяки своїй дуже фотогенічній зовнішності дуже популярна серед собачників. Ці тварини ефектно виглядають поруч, посміхаються з фотографій у чужих блогах і здаються найчудовішими, найвеселішими та найбезпроблемнішими собаками. Однак за красивою картинкою стоять ретельний догляд, тренування, спеціальне харчування і час, який потрібно приділяти цьому собаці, заточеному на тривалі прогулянки і багатокілометрові походи.

"Зараз завести будь-якого собаку — це велике зобов'язання, яке змінить ваше життя, але завести хаскі — це абсолютно новий рівень, і їм потрібно багато вправ", — пояснив Бен. Він нагадав, що ці собаки були виведені для того, щоб тягнути сани "на великі відстані в холодну погоду".

"Якщо ви помістите їх у будинок, де вони будуть надані самі собі на тривалий час і гулятимуть тільки півгодини на день, то наберуть зайву вагу, їм стане нудно, вони стануть тягарем", — попереджає лікарка.

Хаскі Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

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