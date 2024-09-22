Ветеринар назвал четыре породы собак, которые не стоит заводить новичкам (фото, видео)

Каждая из этих пород отличается острым умом, потребностью в физической активности и определенными требованиями к дрессировкам.

Related video

Ветеринар из Великобритании, известный в TikTok как Ben the Vet (ветеринар Бен) назвал четыре породы собак, которые он не рекомендует покупать тем, кто впервые решил завести это животное. Он детально аргументировал свои слова, основываясь на девятилетнем опыте работы и отзывах хозяев тысяч животных.

Первой в списке врача стала порода бордер-колли.

Бордер-колли считается самой умной собакой в мире по шкале Корена и чемпион по аджилити, фристайлу, флайболу, фрисби и обидиенсу. Эта порода отличается молниеносной скоростью реакции и мотивацией на непрерывную работу. Однако задавать направление развития придется хозяину, причем ежедневно, иначе питомец вырастет неуправляемым, и высокий интеллект превратиться из крупного достоинства в недостаток. Именно в этом и состоит главная трудность для тех, кто раньше не имел дело с собаками. Не зная, чего ожидать от бордер-колли, с ними будет трудно справиться.

Бордер-колли Фото: Claudia Fugazza

"Сейчас эти собаки прекрасно себя чувствуют в рабочей среде, но поместите их в обычный дом, и они могут очень заскучать. Эта скука может проявляться во множестве различных проблемных форм поведения, деструктивного поведения", – говорит Бен. Оно будет проявляться в том, что собака будет рыть землю, лаять, вести себя слишком компульсивно, гоняясь, например, за своим хвостом и проявляя агрессию.

Второй породой в списке автора видео стал бигль.

Бигль относится к породам собак среднего размера, выведенных для охоты. Согласно классификации FCI порода принадлежит группе гончих маленького размера. У него хорошо развиты инстинкты поиска и охоты, что в условиях домашнего содержания животных может стать проблемой для хозяев-новичков.

"Причина, по которой я включил их, в том, что их довольно сложно дрессировать. Они склонны быть довольно упрямыми, и как охотничьи собаки, они следуют своему носу", – отмечает Бен, добавив, что это порода, "которая умеет бегать".

Бигль Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

На третьем месте в списке Бена – далматин. Это дружелюбная и общительная собака. Но если не обеспечить ей достаточной физической нагрузки, могут быть проблемы.

"В 90-х, после повторного выпуска мультфильма Disney "101 далматинец", они стали очень популярны. За следующие 10 лет их популярность снизилась на 97% , и это потому, что те люди, которые заводили далматинов, потому что они выглядели очень мило и были так хорошо обучены в фильмах, поняли, что на самом деле эта собака – не из легких пород, и затем эти люди больше не заводили далматинов", – объяснил ветеринар.

Далматин, или далматинец Фото: Getty Images

Завершает перечень Бена хаски. Голубоглазая пушистая порода благодаря своей очень фотогеничной внешности очень популярна среди собачников. Эти животные эффектно смотрятся рядом, улыбаются с фотографий в чужих блогах и кажутся самыми замечательными, веселыми и беспроблемными собаками. Однако за красивой картинкой стоят тщательный уход, тренировки, специальное питание и время, которое нужно уделять этой собаке, заточенной на длительные прогулки и многокилометровые походы.

"Сейчас завести любую собаку — это большое обязательство, которое изменит вашу жизнь, но завести хаски — это совершенно новый уровень, и им нужно много упражнений", — объяснил Бен. Он напомнил, что эти собаки были выведены для того, чтобы тянуть сани "на большие расстояния в холодную погоду".

"Если вы поместите их в дом, где они будут предоставлены сами себе на долгое время и будут гулять только полчаса в день, то наберут лишний вес, им станет скучно, они станут обузой", – предупреждает доктор.

Хаски Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Ранее Фокус писал, почему одомашненные служебные собаки страдают из-за людей.