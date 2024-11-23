Обид не прощают: топ-6 мстительных и злопамятных пород собак

Каждая из перечисленных пород может быть доброй, ласковой, защищать и готовой порвать за своего хозяина. Однако если с ними быть слишком грубыми или даже жестокими, их ответ не заставит себя ждать.

Собака — самое верное и преданное человеку животное. Этот питомец никогда не предаст и не бросит своего хозяина. Но перед тем, как завести четырелапого питомца, потенциальные собачники должны хорошо изучить породу, щенка которой собираются принести в свой дом, а также изначально быть готовыми уделить им максимум времени для воспитания и дрессировки. Грубость, недостаток внимания или наказания могут обидеть некоторых собак, и они этого не забудут. Ресурс Petpress назвал шесть пород собак, которые отличаются злопамятностью и мстительностью, хотя в то же время они попадают в списки наиболее умных и преданных. Все, как уже говорилось, зависит от отношения к ним хозяина.

Бультерьер

Бультерьер — бойцовая собака. Им требуются регулярные тренировки и упражнения, чтобы быть хорошим питомцем и членом семьи. Порода может быть довольно ласковой, но если с ними быть грубыми, резкими и жестокими, они этого не простят и не забудут. Жесткое поведение со стороны человека вызывает у них агрессию. Поэтому будьте готовы к тому, что после того, как вы ударите или отругаете бультерьера, он пойдет и порвет ваши тапки. И это – в лучшем случае.

На едстокость и грубость хозяина бультерьер ответит взаимностью Фото: Shutterstock

Лабрадор

Эта порода — одна из самых популярных в мире. Лабрадоры считаются семейными собаками, их специально воспитывают в качестве собак психологической поддержки людей с ПТСР и другими расстройствами. Они очень активны, дружелюбны, послушны, легко поддаются дрессировке и любят людей.

Однако стоит помнить, что эти собаки не любят отвечать за свои поступки. Грубость или наказание нанесут лабрадорам настоящую психологическую травму. Их доброта не позволит им рычать от злости, но они могут пописать в центре комнаты, чтобы продемонстрировать свой протест.

Ха милой внешностью лабрадора скрывается ранимая душа Фото: Vincent van Zalinge

Доберман

Отличительной чертой доберманов является их выносливость. Эти собаки будут защищать своих хозяев в любое время и в любом месте. Но они очень чувствительны к действиям владельца. Грубость, отсутствие внимания, наказание — все это может обидеть собаку и стать причиной ее протеста. Тогда животное начинает мстить.

Доберманы не терпят грубости Фото: Getty

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка – признанная во всем мире порода для защиты, поиска людей, эмоциональной поддержки. Это очень умные собаки, которые вместе с тем отличаются повышенной чувствительностью. Не стоит забывать, что немецкие овчарки очень ревнивы. Если вы погладите другую собаку или заведете в доме еще одного питомца, это может стать для них серьезным потрясением. Свой протест немецкие овчарки будут выражать непослушанием.

Немецкая овчарка – очень ревнивая порода Фото: ZOOMAPA

Хаски

Хаски — одна из самых упрямых пород собак. Дрессировать их непросто, и, по словам опытных кинологов, это занимает очень много времени и сил. В процессе воспитания животного хозяин должен занимать доминирующую позицию, показав, кто в доме главный, а хаски – чувствовать и принимать это. Если вы проявите слабость и неуверенность, хаски почувствует свою доминирующую позицию и просто перестанет слушаться и выполнять команды. Добавим, что хаски – это не та порода, которую стоит заводить новичкам.

Хаски не прощают своему хозяину проявление слабости и сразу стараются взять гору Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Сенбернар

Сенбернары – это огромные, похожие на плюшевых мишек собаки, о характере которых многие знают только из комедии "Бетховен". Однако стоит помнить, что за внешней милотой скрывается характер. В частности сенбернары не терпят грубости. Даже когда вы делаете замечание своему сенбернару, это может быть для него очень обидно. Поэтому сенбернары мстят, проявляя агрессию. Обувь хозяина или диван могут быть уничтожены после повышенного голоса или угрожающего взмаха рукой.

Сенбернар порвет ваш диван, если вы будете грубы с ним Фото: Wikipedia

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