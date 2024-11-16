74 болезни на одного пса: ветеринар назвал породы собак, которые не стоит заводить (видео)

Список возможных диагнозов собак породы "боксер" состоит из 74 пунктов, объяснил опытный ветеринар. Между тем немецкий дог будто бы здоровый, но он бы не хотел быть его владельцем по иным уважительным причинам.

Ветеринар из Великобритании, который публикует видео в TikTok под ником Ben the Vet, поделился собственными предпочтениями относительно пород собак, которых он бы никогда не заводил. Бен поделился знаниями о проблемах со здоровьем различных пород и о других аспектах, на которые обращал бы внимание при выборе домашнего любимца. Видео с советами появилось в аккаунте ветеринара и набрало сотни тысяч просмотров.

Бен объяснил, что он, как ветеринар, очень привередлив при выборе собаки, которая будет жить в его доме. Выбор породы похож на избрание имени ребенка: сначала список большой, но потом уменьшается до нескольких вариантов, сказал он. Ветеринар подчеркнул, что помог бы любой из перечисленных собак, но для себя щенков не купил бы.

Какие породы собак не советует заводить ветеринар?

Доберман — псы подвержены сердечной болезни под названием "дилатационная кардиомиопатия". Диагноз ставят более половине представителей породы и "это заболевание обычно имеет довольно плохой прогноз", сказал ветеринар. Бордер-колли — в целом здоровы, но склонны к эпилепсии, объяснил Бен. По его мнению, эти собаки плохо адаптируют к сидячему образу жизни, их мозгу постоянная стимуляция, какая-то работа. Если активностей нет, то они могут "сойти с ума", предостерег он. У некоторых животных наблюдалась повышенная тревожность, компульсивное поведение (кружение на одном месте). Лучший хозяин для бордер-колли — это пастух, считает ветеринар. Боксер — склонны к генетическим заболеваниям. В профессиональном издании для ветеринаров Бен отыскал 74 болезни, от которых страдают псы этой породы. В частности, речь идет об "аортальном стенозе, опухоли мозга, опухоли десен, спонтанные язвы роговицы — что угодно, они это имеют". Немецкий дог — собака большого размера, которая живет, по словам ветеринара, всего семь лет. Размеры — проблема для владельца: животным лучше жить в большом доме, заметил Бен. Также он пошутил, что из-за размеров хозяин "обанкротится" на лекарствах, потому что дозировка определяется в зависимости от веса. Короткий возраст — также недостаток, потому что грустно терять собаку через такое короткое время, слышно на видео. Прямошерстный ретривер — "замечательная семейная собака", склонная к онкологическим заболеваниям. По опыту ветеринара, эта порода страдает от агрессивного вида рака "гистиоцитома". 50% ретриверов умирают именно от рака и "эти собаки буквально символизируют эту болезнь", сказал Бен.

Видео ветеринара Бена в TikTok собрало почти 300 тыс. просмотров и почти 6 тыс. комментариев. Пользователи соглашались с оценками ветеринара. Кто-то подтвердил, что жизнь в одном доме с бордер-колли — это испытание не для слабонервных. Другие писали, как прямо на их глазах упал и умер далматинец.

Советы ветеринара — отзывы о породах собак Фото: Скриншот Советы ветеринара — комментарии делятся собственным мнениями о породах Фото: Скриншот

Отметим, ранее ветеринар Ben the Vet назвал четыре породы собак, которые он не советовал заводить новичкам. В списке — все тот же бордер-колли, которого считают самым интеллектуальным среди псов.

Напоминаем, 9 ноября издание рассказало о чрезвычайном предмете, который владелец пса увидел на рентгене.