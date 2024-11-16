74 хвороби на одного пса: ветеринар назвав породи собак, які не варто заводити (відео)

Список можливих діагнозів собак породи "боксер" складається з 74 пунктів, пояснив досвідчений ветеринар. Тим часом німецький дог наче здоровіший, але він би не хотів бути його власником з дещо інших поважних причин.

Ветеринар з Великої Британії, який публікує відео в TikTok під ніком Ben the Vet, поділився власними вподобаннями щодо порід собак, яких він би ніколи не заводив. Бен поділився знаннями про проблеми зі здоров'ям різних порід та про інші аспекти, на які зважав би при обранні домашнього улюбленця. Відео з порадами з'явилось в акаунті ветеринара і набрало сотні тисяч переглядів.

Бен пояснив, що він, як ветеринар, дуже вибагливий при вибору собаки, який житиме в його домі. Вибір породи схожий на обрання імені дитини: спершу список великий, але потім зменшується до кількох варіантів, сказав він. Ветеринар наголосив, що допоміг би будь-якій з перелічених собак, але для себе цуценят не купив би.

Які породи собак не радить заводити ветеринар?

Доберман — пси схильні до серцевої хвороби під назвою "дилатаційна кардіоміопатія". Діагноз ставлять більш як половині представників породи і "це захворювання зазвичай має досить поганий прогноз", сказав ветеринар. Бордер-колі — в цілому здорові, але схильні до епілепсії, пояснив Бен. На його думку, ці собаки погано адаптують до сидячого способу життя, їхньому мозку постійна стимуляція, якась робота. Якщо активностей немає, то вони можуть "збожеволіти", застеріг він. У деяких тварин спостерігалась підвищена тривожність, компульсивна поведінка (крутіння на одному місці). Найкращий хазяїн для бордер-колі — це вівчар, вважає ветеринар. Боксер — схильні до генетичних захворювань. У фаховому виданні для ветеринарів Бен відшукав 74 хвороби, від яких потерпають пси цієї породи. Зокрема, ідеться про "аортальний стеноз, пухлини мозку, пухлини ясен, спонтанні виразки рогівки — що завгодно, вони це мають". Німецький дог — собака великого розміру, яка живе, зі слів ветеринара, лише сім років. Розміри — проблема для власника: тваринам краще жити у великому будинку, зауважив Бен. Також він пожартував, що через розміри хазяїн "збанкрутує" на ліках, бо дозування визначається залежно від ваги. Короткий вік — також недолік, бо сумно втрачати собаку через такий короткий час, чути на відео. Прямошерстий ретрівер — "чудова сімейна собака", схильна до онкологічних захворювань. З досвіду ветеринара, ця порода страждає від агресивного виду раку "гістіоцитома". 50% ретриверів помирають саме від раку і "ці собаки буквально символізують цю хворобу", сказав Бен.

Відео ветеринара Бена в TikTok зібрало майже 300 тис. переглядів та майже 6 тис. коментарів. Користувачі погоджувались з оцінками ветеринара. Хтось підтвердив, що життя в одному домі з бордер-колі — це випробування не для слабкодухих. Інші писали, як прямо на їхніх очах впав та помер далматинець.

Поради ветеринара - відгуки щодо порід собак Фото: Скриншот Поради ветеринара - коментарі діляться власним думками про породи Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше ветеринар Ben the Vet назвав чотири породи собак, які він не радив заводити новачкам. У списку — все той же бордер-колі, якого вважають найінтелектуальнішим серед псів.

Нагадуємо, 9 листопада видання розповіло про надзвичайний предмет, який власник пса побачив на рентгені.