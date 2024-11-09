Чоловік не повірив своїм очам, "просвітивши" собаку на рентгені (фото)

Рентгенівські знімки показали, що Момо страждає не лише на артрит і дисплазію тазостегнового суглоба – на зображенні можна помітити ще одну тривожну річ.

Американець з Міссурі, якого звуть Чарлі, відвіз свою собаку Момо до ветеринара на рентген й був приголомшений, коли у результаті діагностики виявилось дещо тривожне. Про це пише видання Newsweek.

Повідомляється, що Чарлі забрав Момо з притулку чотири роки тому. Коли він вперше побачив домашню улюбленицю, то відразу відчув, що має забрати її собі.

"Я переглядав в інтернеті список собак, доступних для усиновлення, й вона одразу ж привернула мою увагу — була втомленою від усього світу, старою твариною, яка потребувала тихого, спокійного та люблячого дому", — згадує чоловік.

Він мало що знав про життя 7-річної Момо до того, як вони зустрілися. Спочатку її підібрали як безпритульну тварину, згодом виявлені були ознаки жорстокого поводження. За словами ветеринара, швидше за все, її використовували для розведення.

Життя Момо зараз досить ідилічне, але нещодавно Чарлі отримав тривожне нагадування про труднощі, яких зазнала його вихованиця в молоді роки. Зокрема, вона почала пересуватися з великими труднощами.

На рентгені ветеринар помітив ознаки жорстокого поводження з твариною Фото: Reddit

Рентгенівські знімки показали, що домашня улюблениця страждає не лише на артрит і дисплазію тазостегнового суглоба — на зображенні можна помітити серію дрібних точок по всьому її тілу, а також більший сторонній об'єкт у стегні біля хребта. Як з’ясувалось, це куля, а маленькі цятки — осколки.

До того, як Момо потрапила під опіку Чарлі, в неї кілька разів стріляли. На щастя, постріли не заподіяли собаці шкоди, але господар додає, що куля розташована досить близько до хребта.

Є кілька теорій, хто міг стріляти у тварину. За однією з версій, це зробив фермер, який намагався відлякати її від своєї землі. За іншою гіпотезою — промишляли юні мисливці, які зробили з неї мішень.

Якою б не була правда, Чарлі каже, що Момо зараз в безпеці та щаслива.

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