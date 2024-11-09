Мужчина не поверил своим глазам, "просветив" собаку на рентгене (фото)

Жизнь собаки Момо сейчас довольно идиллическая, но недавно Чарли получил тревожное напоминание о трудностях, которые испытала его воспитанница в молодые годы.

Американец из Миссури, которого зовут Чарли, отвез свою собаку Момо к ветеринару на рентген и был потрясен, когда в результате диагностики выяснилось кое-что тревожное. Об этом пишет издание Newsweek.

Сообщается, что Чарли забрал Момо из приюта четыре года назад. Когда он впервые увидел домашнюю любимицу, то сразу почувствовал, что должен забрать ее себе.

"Я просматривал в интернете список собак, доступных для усыновления, и она сразу же привлекла мое внимание — была уставшим от всего мира, старым животным, которое нуждалось в тихом, спокойном и любящем доме", — вспоминает мужчина.

Он мало что знал о жизни 7-летней Момо до того, как они встретились. Сначала ее подобрали как бездомное животное, а позже обнаружили признаки жестокого обращения. По словам ветеринара, скорее всего, ее использовали для разведения.

Жизнь Момо сейчас довольно идиллическая, но недавно Чарли получил тревожное напоминание о трудностях, которые испытала его воспитанница в молодые годы. В частности, она начала передвигаться с большим трудом.

На рентгене ветеринар заметил признаки жестокого обращения с животным Фото: Reddit

Рентгеновские снимки показали, что домашняя любимица страдает не только артритом и дисплазией тазобедренного сустава — на изображении можно заметить серию мелких точек по всему ее телу, а также более крупный инородный объект в бедре возле позвоночника. Как выяснилось, это пуля, а маленькие точки — осколки.

До того как Момо попала под опеку Чарли, в нее несколько раз стреляли. К счастью, выстрелы не причинили собаке вреда, но хозяин добавляет, что пуля расположена довольно близко к позвоночнику.

Есть несколько теорий, кто мог стрелять в животное. По одной из версий, это сделал фермер, который пытался отпугнуть его от своей земли. По другой гипотезе — промышляли юные охотники, которые сделали из него мишень.

Какой бы ни была правда, Чарли говорит, что Момо сейчас в безопасности и счастлива.

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