Женщину арестовали в аэропорту, когда увидели ее рентген на контроле (фото)

Пассажирку доставили в местную больницу, где медицинский рентген подтвердил наличие в ее организме ряда посторонних предметов.

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30-летнюю женщину, имя которой не разглашается, арестовали по прибытии в международный аэропорт в Йоханнесбурге (ЮАР). Полиция получила сообщение, что пассажирка с подозрительными капсулами в организме прилетела рейсом из Сан-Паулу (Бразилия). Об этом пишет издание The Mirror.

Изучив рентгеновский снимок, сделанный инспекторами на линии контроля, офицеры изъяли из желудка подозреваемой пакет с запрещенными наркотическими веществами.

Женщину немедленно арестовали и доставили в местную больницу, где медицинский рентген подтвердил наличие посторонних предметов в ее организме. Сейчас специалистам удалось изъять более 60 шариков, вероятно, с кокаином.

Рентген подтвердил наличие посторонних предметов в организме пассажирки Фото: SA Police Services

"Стоимость наркотиков невозможно определить на данном этапе, поскольку процесс изъятия может занять некоторое время", — пояснила пресс-секретарь национальной полиции Атленда Мате.

Комиссар Южноафриканской полицейской службы похвалил власти за активную борьбу с преступностью.

"Наши сотрудники упорно работают, перехватывая закоренелых преступников. Южная Африка — это не игровая площадка для транснациональной организованной преступности", — отметил генерал Фанни.

В желудке пассажирки нашли капсулы с наркотиками Фото: SA Police Services

Кстати, за последние два месяца в аэропорту Йоханнесбурга изъяли наркотиков на сумму более 560 тысяч фунтов стерлингов. В частности, на прошлой неделе арестовали мужчину, который прилетел из Сан-Паулу с 450 граммами кокаина, спрятанными в наушниках. Сообщается, что он должен был сесть на стыковочный рейс в Нигерию.

Напомним, ранее Фокус писал, что благотворительная организация для бездомных в Окленде (Новая Зеландия) неосознанно распространяла сладости, содержащие смертельную дозу метамфетамина. Этот пакет с конфетами отдал на пожертвования один из местных жителей.

Кроме того, мы рассказывали, что 44-летний пилот Джозеф Дэвид Эмерсон, который принял "волшебные грибы", потянул за две аварийные ручки, предназначенные для полного выключения двигателей авиалайнера.