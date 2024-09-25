Жінку заарештували в аеропорту, коли побачили її рентген на контролі (фото)

Пасажирку доставили до місцевої лікарні, де медичний рентген підтвердив наявність в її організмі низки сторонніх предметів.

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30-річну жінку, ім’я якої не розголошується, заарештували після прибуття до міжнародного аеропорту в Йоганнесбурзі (ПАР). Поліція отримала повідомлення, що пасажирка з підозрілими капсулами в організмі прилетіла рейсом з Сан-Паулу (Бразилія). Про це пише видання The Mirror.

Вивчивши рентгенівський знімок, зроблений інспекторами на лінії контролю, офіцери вилучили зі шлунку підозрюваної пакет із забороненими наркотичними речовинами.

Жінку негайно заарештували й доставили до місцевої лікарні, де медичний рентген підтвердив наявність сторонніх предметів в її організмі. Наразі фахівцям вдалось вилучити понад 60 кульок, ймовірно, з кокаїном.

Рентген підтвердив наявність сторонніх предметів в організмі пасажирки Фото: SA Police Services

"Вартість наркотиків неможливо визначити на даному етапі, оскільки процес вилучення може зайняти деякий час", — пояснила речниця національної поліції Атленда Мате.

Комісар Південноафриканської поліцейської служби похвалив владу за активну боротьбу зі злочинністю.

"Наші співробітники наполегливо працюють, перехоплюючи закоренілих злочинців. Південна Африка — це не ігровий майданчик для транснаціональної організованої злочинності", — зазначив генерал Фанні.

У шлунку пасажирки знайшли капсули з наркотиками Фото: SA Police Services

До речі, за останні два місяці в аеропорту Йоганнесбургу вилучили наркотиків на суму понад 560 тисяч фунтів стерлінгів. Зокрема, минулого тижня заарештували чоловіка, який прилетів з Сан-Паулу з 450 грамами кокаїну, захованими в навушниках. Повідомляється, що він мав сісти на стикувальний рейс до Нігерії.

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