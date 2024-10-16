Ветеринар назвал пять пород собак, которые идеально подходят для семей с детьми

Некоторые породы особенно хороши из-за того, что они адаптированы, имеют отличный темперамент и, как правило, достаточно терпеливы.

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Если вы решили завести собаку и ищете такого домашнего любимца, который бы прекрасно ладил с детьми, есть определенные породы, которые подходят больше, чем другие. Об этом пишет издание Mirror.

Так, ветеринар с многолетним стажем Амир Анвари в своих соцсетях предложил свой профессиональный совет относительно того, какие породы станут отличным дополнением к семейному дому. Он говорит, что некоторые породы особенно хороши из-за того, что они адаптированы, имеют отличный темперамент и, как правило, достаточно терпеливы.

Он отмечает, что перед тем как завести пса, вы должны оценивать каждую собаку в каждом отдельном случае и проверить, подходит ли она вам, поскольку каждое животное разное.

5 место — ирландский сеттер. Эта порода известна своей грацией, стремительностью и великолепной рыжей шерстью. Они — идеальны для семей, поскольку, как правило, ласковые. Такие собаки также любят играть и прекрасно умеют доставать теннисные мячи для детей.

Ирландский сеттер

4 место — боксер. Они славятся своей бодростью и игривостью. Благодаря тому, что они терпеливы, их давно хвалят за то, что они хорошо общаются с детьми. Они серьезно относятся к своей работе защитника семьи и сторожевого пса, никогда не стесняясь предупредить вас о потенциальной опасности.

3 место — бигль. Веселые бигли заняли третье место. Их милый характер, безграничное счастье и дружелюбная натура делают их фантастическими компаньонами для любой семьи.

Бигль

2 место — лабрадор. Лабрадоров хвалят, как одну из самых ласковых и игривых пород. Они особенно хороши с детьми, не говоря уже о том, что их высокий уровень энергии идеально подходит для семей с детьми.

1 место — золотистый ретривер. Он возглавляет список самых лучших семейных собак. Эта порода выделяется дрессированностью и ласковым характером к детям. Они нешумные, что является преимуществом для тех, кто предпочитает тихий дом. Несмотря на свою тишину, они невероятно популярны.

С момента публикации видео собрало тысячи просмотров, вызвав шквал комментариев от любителей собак со всех уголков. Любители ирландского сеттера особенно быстро поделились своей привязанностью.

Один из зрителей прокомментировал: "Никогда не понимал ажиотажа в отношении золотистых ретриверов, пока не приобрел одного. Они идеальны".

Другой подхватил: "Вы забыли колли. Выдающийся семейный пес". Третий добавил: "Мы все знаем, кто будет номером один".

Тем временем еще один сказал: "У нас есть лаборатория и голден. Оба в основном родились обученными".

Напомним, что дрессировщик назвал три породы собак, которые категорически не подходят для новичков. Каждая из этих пород имеет свой темперамент и характер, и тем, кто заводит собаку впервые, часто бывает сложно или даже невозможно справиться с их дрессурой.