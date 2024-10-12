Дрессировщик назвал три породы собак, которые категорически не подходят для новичков (видео)

Чтобы социализировать и тренировать каждую из этих пород, необходимо иметь определенные навыки и понимать все ньюансы.

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Дрессировщик собак с более чем 10-летним стажем и миллионами подписчиков в соцсетях Адам Спайви, автор книг "Как вырастить идеальную собаку" и "Как дрессировать собаку", в своем TikTok назвал три популярные породы собак, которые не стоит заводить новичкам. По его словам, каждая из этих пород обладает своим темпераментом и характером, и тем, кто заводит собаку впервые, часто бывает сложно или даже невозможно справиться с их дрессурой.

Адам Спайви

Немецкая овчарка

Эта популярная собака, известная своей преданностью, интеллектом и силой, может стать "сюрпризом" для новичков. Спайви говорит, что из-за чрезмерного разведения немецкая овчарка страдает от "проблем, связанных с собачьей реакцией и тревожностью", что делает ее сложной породой для владельцев-новичков.

"Немецкая овчарка — благородная, преданная, умная, сообразительная собака. Однако они сильно перевоспитаны, и у каждой второй немецкой овчарки, которую мы видим в данный момент, есть проблемы, связанные с собачьей реакцией и тревожностью. Это потому, что это третья самая умная порода собак, и люди, которые впервые заводят их, часто не знают, что делают. В результате у немецкой овчарки могут очень быстро возникнуть проблемы", – предупреждает он.

Джо Байден и его немецкая овчарка Командор Фото: X (Twitter)

Французский бульдог

Французские бульдоги известны своей милой внешностью и дружелюбным характером. Однако эксперт по дрессировке предупреждает о скрытой агрессивной стороне породы.

"Бульдоги по своей природе отлично ладят с людьми и детьми. Однако они склонны к агрессии к животным, и мы часто видим это у французских бульдогов", – говорит Адам.

Дрессировщик отмечает, что многие французские бульдоги часто сильно перекормлены и нуждаются в медицинской помощи. Им часто нужны операции, чтобы облегчить способность дышать.

Французские бульдоги также очень хитрые.

"Они могут очень быстро стать собственниками, избалованными, желанными маленькими собачками. Не зная, что такое правильная социализация, французский бульдог очень быстро станет проблемным", – говорит Спейви.

Французский бульдог Фото: wikipedia

Кокер-спаниель

Кокер-спаниели известны как умные собаки, которые любят угождать, поэтому их легко дрессировать, однако Спейви в социальных сетях предостерегает от них тех, кто впервые заводит собаку:

"Очень умные, очень сообразительные, очень заводные, но если вы не знаете, как управлять собакой с такой сильной трудовой этикой или таким сильным интеллектом, она начнет воровать то, чего не должна, и очень быстро разовьет в себе охранника".

Кокер-спаниель Фото: Shutterstock

Ранее Фокус писал, что одомашненные служебные собаки страдают из-за людей.