Дресирувальник назвав три породи собак, які категорично не підходять для новачків (відео)

Щоб соціалізувати і тренувати кожну з цих порід, необхідно мати певні навички і розуміти всі нюанси.

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Дресирувальник собак з більш ніж 10-річним стажем і мільйонами підписників у соцмережах Адам Спайві, автор книжок "Як виростити ідеального собаку" і "Як дресирувати собаку", у своєму TikTok назвав три популярні породи собак, які не варто заводити новачкам. За його словами, кожна з цих порід має свій темперамент і характер, і тим, хто заводить собаку вперше, часто буває складно або навіть неможливо впоратися з їхньою дресурою.

Адам Спайві

Німецька вівчарка

Цей популярний собака, відомий своєю відданістю, інтелектом і силою, може стати "сюрпризом" для новачків. Спайві каже, що через надмірне розведення німецька вівчарка страждає від "проблем, пов'язаних із собачою реакцією і тривожністю", що робить її складною породою для власників-новачків.

"Німецька вівчарка — благородна, віддана, розумна, кмітлива собака. Однак вони сильно перевиховані, і кожна друга німецька вівчарка, яку ми бачимо на даний момент, має проблеми, пов'язані з собачою реакцією і тривожністю. Це тому, що це третя найрозумніша порода собак, і люди, які вперше заводять їх, часто не знають, що роблять. У результаті в німецької вівчарки можуть дуже швидко виникнути проблеми", — попереджає він.

Джо Байден і його німецька вівчарка Командор Фото: X (Twitter)

Французький бульдог

Французькі бульдоги відомі своєю милою зовнішністю і доброзичливим характером. Однак експерт із дресирування попереджає про приховану агресивну сторону породи.

"Бульдоги за своєю природою чудово ладнають з людьми і дітьми. Однак вони схильні до агресії до тварин, і ми часто бачимо це у французьких бульдогів", — каже Адам.

Дресирувальник зазначає, що багато французьких бульдогів часто сильно перегодовані і потребують медичної допомоги. Їм часто потрібні операції, щоб полегшити здатність дихати. Французькі бульдоги також дуже хитрі.

"Вони можуть дуже швидко стати егоїстичними власниками, розпещеними, бажаними маленькими собачками. Не знаючи, що таке правильна соціалізація, французький бульдог дуже швидко стане проблемним", — каже Спейві.

Французький бульдог Фото: wikipedia

Кокер-спанієль

Кокер-спанієлі відомі як розумні собаки, які люблять догоджати, тож їх легко дресирувати, проте Спейві в соціальних мережах застерігає від них тих, хто вперше заводить породу:

"Дуже розумні, дуже кмітливі, дуже заводні, але якщо ви не знаєте, як керувати собакою з такою сильною трудовою етикою або таким сильним інтелектом, він почне красти те, чого не повинен, і дуже швидко розвине в собі охоронця".

Кокер-спанієль Фото: Shutterstock

Раніше Фокус писав, що одомашнені службові собаки страждають через людей.