Ветеринар назвав п'ять порід собак, які ідеально підходять для родин з дітьми

Деякі породи особливо хороші через те, що вони адаптовані, мають чудовий темперамент і, як правило, досить терплячі.

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Якщо ви вирішили завести собаку і шукаєте такого домашнього улюбленця, який би чудово ладив з дітьми, є певні породи, які підходять більше, ніж інші. Про це пише видання Mirror.

Так, ветеринар з багаторічним стажем Амір Анварі у своїх соцмережах запропонував свою професійну пораду щодо того, які породи стануть чудовим доповненням до сімейного дому. Він говорить, що деякі породи особливо хороші через те, що вони адаптовані, мають чудовий темперамент і, як правило, досить терплячі.

Він зауважує, що перед тим як завести пса, ви повинні оцінювати кожну собаку в кожному окремому випадку та перевірити, чи підходить вона вам, оскільки кожна тварина різна.

5 місце — ірландський сетер. Ця порода відома своєю грацією, стрімкістю та чудовою рудою шерстю. Вони — ідеальні для сімей, оскільки, як правило, лагідні. Такі собаки також люблять грати і чудово вміють діставати тенісні м’ячі для дітей.

Ірландський сетер

4 місце — боксер. Вони славляться своєю бадьорістю та грайливістю. Завдяки тому, що вони терплячі, їх давно хвалять за те, що вони добре спілкуються з дітьми. Вони серйозно ставляться до своєї роботи захисника сім’ї та сторожового пса, ніколи не соромлячись попередити вас про потенційну небезпеку.

3 місце — бігль. Веселі біглі посіли третє місце. Їхній милий характер, безмежне щастя та доброзичлива натура роблять їх фантастичними компаньйонами для будь-якої родини.

Бігль

2 місце — лабрадор. Лабрадорів хвалять, як одну з найбільш ласкавих і грайливих порід. Вони особливо хороші з дітьми, не кажучи вже про те, що їхній високий рівень енергії ідеально підходить для сімей з дітьми.

1 місце — золотистий ретрівер. Він очолює список найкращих сімейних собак. Ця порода виділяється дресированістю і лагідним характером до дітей. Вони негаласливі, що є перевагою для тих, хто віддає перевагу тихішому дому. Попри свою тихість, вони неймовірно популярні.

З моменту публікації відео зібрало тисячі переглядів, викликавши шквал коментарів від любителів собак з усіх куточків. Любителі ірландського сетера особливо швидко поділилися своєю прихильністю.

Один із глядачів прокоментував: "Ніколи не розумів ажіотажу щодо золотистих ретриверів, поки не придбав одного. Вони ідеальні".

Інший підхопив: "Ви забули коллі. Видатний сімейний пес". Третій додав: "Ми всі знаємо, хто буде номером один".

Тим часом ще один сказав: "У нас є лабораторія і голден. Обидва в основному народилися навченими".

Нагадаємо, що дресирувальник назвав три породи собак, які категорично не підходять для новачків. Кожна з цих порід має свій темперамент і характер, і тим, хто заводить собаку вперше, часто буває складно або навіть неможливо впоратися з їхньою дресурою.