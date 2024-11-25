Можно заводить даже в небольшую квартиру: топ 3 самых "удобных" собак для проживания (фото)

Ветеринарка Джоанна Вуднатт отметила, что три породы собак отличаются чертами, благодаря которым они являются идеальными домашними животными.

Собака — преданное животное, которое не предаст своего хозяина. Однако есть породы, с которыми человеку жить проще в силу нескольких причин. О таких домашних животных в интервью Express.co.uk рассказала ветеринарка и специалистка по поведению животных Джоанна Вуднатт.

"Одной из самых простых для жизни крупных пород являются борзые. Несмотря на свой большой размер, эти собаки очень ленивы, предпочитая бездельничать на диване", — сказала ветеринарка доктор Вуднатт.

Она добавила, что эти животные подходят для жизни даже в небольших квартирах или домах. Ветеринарка разрушила распространенный миф о физической активности этих собак, отметив, что это неправда. Однако следует помнить, что охотничий инстинкт у борзых чрезвычайно сильный, поэтому их не следует содержать в доме, где есть кошки.

"Большинство из них будут преследовать любой небольшой быстро движущийся объект, а это означает, что их не следует содержать с кошками", — добавила она.

Также ветеринарка рекомендовала кокапу как "любящее, покладистое животное, которое легко поддается дрессировке". Эти собаки идеально подойдут тем, кто имеет детей и тем, кто впервые заводит собаку.

Кокапу

Третьей породой собак Джоанна Вуднатт назвала бордер-терьера. Эта порода не требует особого ухода из-за своей жесткой шерсти. Эта собака считается умной, ей нужен "час упражнений в день и некоторая умственная стимуляция, чтобы не скучала".

Эксперт отметила, что все собаки индивидуальны.

"Прежде чем выбрать породу, стоит помнить об этом — все собаки разные", — подчеркнула она.

Также есть рейтинг мстительных и злопамятных пород собак. Каждая из них может быть ласковой и защищать хозяина. Однако если с ними быть слишком грубыми или даже жестокими, их ответ не заставит себя ждать.

Ранее эксперт рассказал о 3 породах, которые тяжелее всего поддаются дрессировке. Это связано с особенностями их характера.