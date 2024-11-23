Среди них хаски: эксперт рассказал о 3 породах, которые тяжелее всего поддаются дрессировке (фото, видео)

Кинолог отметил, что не хотел бы заниматься с тремя породами собак. Это связано с особенностями их характера.

Кинологу Мэтту Атертону удалось помочь сотням тысяч владельцев по всему миру выбрать собаку. Однако он признался, что есть породы, с которыми он не хотел бы работать. Об этом пишет Ехргеѕѕ.

Я буду полностью открыт и честен в отношении некоторых пород, с которыми мне действительно не нравится работать", — отметил он.

Мэтт Атертон отметил, что сибирский хаски является породой собак, которую сложно дрессировать. Они выглядят очень красиво, однако у этих животных "чрезвычайно высокий выход энергии; их вывели, чтобы они пробегали десятки миль ежедневно в невероятно суровом климате".

Эта порода не очень ориентируется на проводника. У хаски есть свое мнение и они не всегда следуют командам.

"Они также невероятные королевы драмы, что затрудняет их дрессировку", — добавил Мэтт.

хаски

Второй породой собак, которая не поддается тренировке, эксперт назвал таксу. Они заядлые охотники, а значит, не подходят в качестве комнатных собачек. Они могут "страдать реактивностью" и раздражительны без постоянной дрессировки.

Такса Фото: ᗰOO🖤/Instagram

Мэтт Атертон также отметил, что ему не нравится тренировать шарпеев. Он рассказал, что у этой породы есть проблемы с поведением.

"Кажется, это порода, у которой очень легко возникают проблемы с поведением. И когда это случается, проблемы обычно оказываются невероятно серьезными, которые также невероятно трудно исправить", — добавил эксперт.

Шарпей

Ранее ученые обнаружили, что все владельцы собак делятся на три категории. В целом собаки все больше воспринимаются как члены семьи и почти всем владельцам нравится физический контакт со своим питомцем.

В связи с ухудшением погоды важно выгуливать собаку правильно. Эксперт рассказал, как это правильно делать.