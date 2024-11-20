Как выгуливать собак зимой: ветеринар рассказала об основных правилах

Ветеринар Джоанна Хербергер рассказала, что собакам нравятся зимние прогулки. Однако их хозяевам стоит следить за своими любимцами, чтобы прогулка прошла без вреда для здоровья.

Вскоре в Украине ожидаются снегопады, поэтому следует подумать о собаках во время выгула. Ветеринар с 15-летним стажем Джоанна Хербергер в интервью Mirror рассказала, какие правила следует соблюдать владельцам этих домашних животных, прежде чем выходить на улицу в снежную погоду со своим пушистым другом.

"Учитывайте породу и тип телосложения вашей собаки. Если у нее короткая шерсть или небольшой уровень жира в организме, как у чихуахуа и борзых, подумайте о том, чтобы надеть на нее теплую шубку или даже ботинки, чтобы защитить подушечки лап", — советует она.

Также следует позаботиться о лапах питомца — они тоже нуждаются в защите, поскольку находятся в прямом контакте со снегом. Соль, используемая для посыпки дорог и тротуаров, может раздражать кожу собак, а лед и химикаты для его размораживания могут вызвать раздражение или даже ожоги лап. Поэтому важно проверять конечности любимца после прогулки, смывать с них соль и химикаты или же использовать собачьи ботинки для защиты лап.

Следует учесть, что конечности собак могут обмораживаться зимой. Признаками этого является изменение цвета кожи — пораженная область становится синей, серой или черной, боль, отек, волдыри на конечностях и неуклюжесть животных. В таком случае следует накрыть пораженную область теплым сухим полотенцем и обратиться к ветеринару.

Важно мыть лапы животного после прогулки зимой. Кроме того, следует их проверять на наличие каких-либо повреждений.

В целом собакам нравится гулять и бегать зимой. Джоанна Хербергер отмечает, что для домашних любимцев это фантастический опыт, который приносит удовольствие. Однако стоит следить, чтобы во время прогулки собаки не ели снег, который может содержать вредные вещества.

Эксперт посоветовала после прогулки вытирать пса сухим полотенцем или одеялом, чтобы он не замерз.

"Предоставьте ему теплое, уютное место для отдыха. В конце концов, он этого заслужил", — добавила она.

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