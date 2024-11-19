Сніг, хуртовини та ожеледиця: синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Наталія Птуха зазначила, що погода в Україні зміниться вже 20 листопада. Зокрема, в цей день очікуються снігопади та сніг висотою до 15 см, а Карпатах — навіть до 50 см.

З середи, 20 листопада в країні почнуться снігопади. У всій країні, крім південної частини, очікується сніговий покрив від 3 до 15 см, в Карпатах — в межах 20-50 см. Такий прогноз погоди в Україні зробила експертка Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише NV.

"На дорогах країни — переважно це західні, північні, і частково центральні області — ожеледиця, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу", — попередила синоптикиня.

В середу, 19 листопада, погода в Україні очікується спокійна, переважно без опадів. У західних областях та північних областях вночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря буде від +3 до -2 вночі та +3…+8 вдень, на півдні — до +13.

Наступного дня, 20 листопада погода в Україні зміниться: у західних областях почнеться помірний дощ, на Закарпатті — значний, а в Карпатах буде хуртовина. Температура повітря очікується впродовж доби у західних областях +3…+8, у Карпатах впродовж доби 0…-6. На решті території буде без опадів, температура вночі опуститься до нуля, вдень +8…+13.

"Ось такі контрасти по території України: південний схід — більш теплі повітряні маси, а з північного заходу — прохолодні", — підсумувала Наталія Птуха.

У четвер, 21 листопада, погода в Україні дещо зміниться. Синоптикиня зазначила, що в більшості областей очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Дощ цього дня перейде в мокрий сніг, а ввечері 22-го та вночі 23-го листопада на заході та півночі буде сніг.

Експертка зазначила, що цими днями очікується погіршення погоди в Україні. Зокрема, на дорогах може бути ожеледиця та налипання мокрого снігу, також пориви вітру до 15−20 м/с. Температура повітря вночі буде +3…-3, а вдень +4…+10, на півдні — 21 листопада числа впродовж доби буде +8…+15 градусів.

Після 21 листопада Наталія Птуха відмітила про зміну погоди в Україні та зниження температури. Зокрема, 23 листопада у південних, східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, температура повітря вночі та вдень в межах +3…+9. На заході та в центрі очікується мокрий сніг, температура повітря в межах +3…-3 градусів.

"Оскільки немає стабільного "мінусу", то від цього залежатиме фаза опадів, тобто сніг або дощ, а також як довго буде утримуватися сніговий покрив. Найбільш імовірно сніговий покрив буде утворюватися у західних, північних областях і частково центральних", — додала синоптикиня.

На її думку, сніг лежатиме недовго, до початку наступного тижня. З 26 листопада погода в Україні знову зміниться — сніг розтане, а новий не прогнозується.

Погода в Києві: прогноз синоптикині

Що стосується погоди в Києві, то 19 листопада в столиці очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень в місті буде без опадів, з "плюсовою" температурою максимум до +7 градусів.

Наступного дня, 20 листопада у столиці очікується вдень невеликий дощ, вночі 0…+2, вдень +10…+12. А от 21 листопада погода в Києві зміниться: вночі буде сильний, а вдень помірний мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця, налипання мокрого снігу, температура впродовж доби близько нуля градусів. Вітер буде швидкістю 7−12 м/с, пориви до 15−20 м/с.

В п'ятницю, 22 листопада, погода в Києві буде прохолоднішою. Цього дня слід очікувати мокрий сніг. Температура вдень буде близько нуля, вночі мороз −2…−4 градуси, вдень близько нуля.

В суботу, 23 листопада, в Київській області очікується помірний або невеликий мокрий сніг. Температура повітря буде близько нуля градусів.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко розповідала, коли в країну прийдуть сильні снігопади. Вона зазначала, що початок тижня буде ще відносно теплим, однак згодом погода в Україні може змінитись.