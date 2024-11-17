Похолодання "на носі": синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть сильні снігопади

Початок тижня в Україні буде ще відносно теплим, подекуди можливий невеликий дощ або сніг. Ближче до кінця тижня синоптики прогнозують ускладнення погоди.

В Україну цього тижня прийде перше серйозне похолодання. Погіршення погодних умов очікується у четвер, 21 листопада. Атмосферний фронт, який принесе ускладнення погоди, супроводжуватиметься сильним вітром, дощами зі снігом і налипанням мокрого снігу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У понеділок, 18 листопада, за даними Укргідрометцентру, буде хмарно з проясненнями. Вночі в більшості регіонів без опадів, але вдень у західних, північних областях та в Криму місцями можливий невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3° до -2°, а вдень — у межах +3…+8°. У південних областях буде тепліше: вночі +1…+6°, вдень +6…+11°, у Криму до +14°. У Карпатах вночі очікується мороз -1…-6°, вдень близько 0°, вдень можливий мокрий сніг.

Якою буде погода в Україні 18 листопада Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про південно-західний вітер — 7-12 м/с, а на заході країни місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві та області

У Києві опадів не прогнозується, але стане прохолодніше: вдень +6…+7°. Ускладнення погоди в столиці — очікується з 21 листопада.

Карта атмосферного фронту Фото: Наталка Діденко

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Температура в регіоні вночі становитиме +3…-2°, вдень +3…+8°. У Києві вночі очікується 0…+2°, вдень повітря прогріється до +6…+8°.

Нагадаємо, 16-17 листопада в Україні прогнозували сонячну погоду без опадів і потепління до +10°.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, що з 19 листопада очікується сніг.