Коли в Україні можна очікувати сніг: синоптикиня назвала точну дату

Наталія Птуха розповіла, коли українцям можна очікувати чергову порцію снігу. Принаймні, у неділю його точно ще не буде.

Неділя, 17 листопада, в Україні пройде без опадів. Атмосферні фронти відійшли й кілька днів в країні снігу не буде, розповіла "24 каналу" синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, спокійна ситуація триматиметься принаймні до понеділка, 18 листопада, але вже 19 листопада у східних, вночі у більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, очікується дощ з переходом у мокрий сніг.

20 листопада такі погодні умови можна очікувати у західних та північних областях. На решті території без опадів,

Наступними днями, з 21 по 23 листопада на більшій частині території України також очікується мокрий сніг та дощ. 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, а 25 листопада у західних областях прогнозується невеликий мокрий сніг. На решті території опадів не передбачається.

Синоптикиня пояснила, що метеорологічна зима в Україні приходить, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів. Однак, поки що такої тенденції немає. Ще трошки зарано: переважно вона приходить дещо пізніше, зазначила синоптикиня.

Зазвичай метеорологічна зима настає на Сході України 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепу 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі 2 – 10 грудня. Але з огляду на останні роки й тенденції, холодний зимовий період в країні скорочується, зауважила Наталія Птуха.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що неділя 17 листопада здивує українців теплою погодою.

Нагадаємо, науковиця та працівниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, якою може бути зима 2024-2025 років