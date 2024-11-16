Когда в Украине можно ожидать снег: синоптик назвала точную дату

Наталья Птуха рассказала, когда украинцам можно ожидать очередную порцию снега. По крайней мере, в воскресенье его точно еще не будет.

Воскресенье, 17 ноября, в Украине пройдет без осадков. Атмосферные фронты отошли и несколько дней в стране снега не будет, рассказала "24 каналу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, спокойная ситуация будет держаться по крайней мере до понедельника, 18 ноября, но уже 19 ноября в восточных, ночью в большинстве центральных, северо-восточных областей и на Закарпатье, ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

20 ноября такие погодные условия можно ожидать в западных и северных областях. На остальной территории без осадков,

В последующие дни, с 21 по 23 ноября на большей части территории Украины также ожидается мокрый снег и дождь. 24 ноября в восточных, северо-восточных областях, днем на Закарпатье, а 25 ноября в западных областях прогнозируется небольшой мокрый снег. На остальной территории осадков не предвидится.

Синоптик объяснила, что метеорологическая зима в Украине приходит, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. Однако, пока что такой тенденции нет. Еще немножко рано: преимущественно она приходит несколько позже, отметила синоптик.

Обычно метеорологическая зима наступает на Востоке Украины 1 — 8 декабря, на Юге 13 — 15 декабря, на Закарпатье — 11 декабря, в лесостепи 26 ноября — 5 декабря, на Полесье 2 — 10 декабря. Но учитывая последние годы и тенденции, холодный зимний период в стране сокращается, отметила Наталья Птуха.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что воскресенье 17 ноября удивит украинцев теплой погодой.

Напомним, ученая и работница Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой может быть зима 2024-2025 годов