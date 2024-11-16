Ночью зимний мороз, а днем — комфортная осень: прогноз погоды в Украине на воскресенье (карты)

В последний день недели не прогнозируют снега, только туманы, и те — местами. Однако температура днем должна прогреться до достаточно комфортной, а отсутствие дождей сделает прогулки еще приятнее.

Воскресенье порадует украинцев теплом до +12 градусов и отсутствием осадков. Об этом 16 ноября сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на завтра

17 ноября теплее всего будет на Прикарпатье, в Киевской и Одесской областях, а также в Крыму. Днем столбики термометров будут фиксировать от +7 до +12 градусов.

Прохладнее всего будет в Харьковской области. Там температура днем будет достигать от +4 до +6 градусов.

"Однако все же повсюду ожидается достаточно комфортная погода", — подчеркнула эксперт.

Прогноз погоды на карте Фото: facebook Наталка Диденко

В Укргидрометцентре добавили, что ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами на Закарпатье и Прикарпатье возможны туманы.

В Карпатах и на Закарпатье ожидаются ночные заморозки. Столбики термометров будут фиксировать от нуля до -5 градусов.

Прогноз погоды на карте Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра в Киеве

В Киевской области также воскресенье отметится переменной облачностью без осадков. Ветер будет юго-западным и будет достигать 7-12 м/с. Ночью в регионе прогнозируют от +4 до -1 градусов, а днем — от +5 до +10 градусов.

В самом Киеве ночью ожидается от +1 до +3 градусов, а днем — от +7 до +9 градусов.

Напомним, ученая и работница Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой будет зима 2024-2025.

13 ноября стало известно, что высокогорье Карпат уже засыпало снегом. На горе Поп Иван Черногорский фиксировали густой туман и -9 градусов.