Вночі зимовий мороз, а вдень — комфортна осінь: прогноз погоди в Україні на неділю (карти)
В останній день тижня не прогнозують снігу, лише тумани, й ті — місцями. Однак температура вдень має прогрітись до досить комфортної, а відсутність дощів зробить прогулянки ще приємнішими.
Неділя порадує українців теплом до +12 градусів та відсутністю опадів. Про це 16 листопада повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
17 листопада найтепліше буде на Прикарпатті, у Київській й Одеській областях, а також в Криму. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +7 до +12 градусів.
Найпрохолодніше буде у Харківській області. Там температура вдень сягатиме від +4 до +6 градусів.
"Проте все ж повсюди очікується досить комфортна погода", — підкреслила експертка.
В Укргідрометцентрі додали, що очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями на Закарпатті та Прикарпатті можливі тумани.
В Карпатах та на Закарпатті очікуються нічні заморозки. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від нуля до -5 градусів.
Прогноз погоди на завтра у Києві
У Київській області також неділя відзначиться мінливою хмарністю без опадів. Вітер буде південно-західним та досягатиме 7-12 м/с. Вночі в регіоні прогнозують від +4 до -1 градусів, а вдень — від +5 до +10 градусів.
У самому Києві вночі очікується від +1 до +3 градусів, а вдень — від +7 до +9 градусів.
Нагадаємо, науковиця та працівниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, якою буде зима 2024-2025.
13 листопада стало відомо, що високогір’я Карпат вже засипало снігом. На горі Піп Іван Чорногірський фіксували густий туман та -9 градусів.