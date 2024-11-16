Вночі зимовий мороз, а вдень — комфортна осінь: прогноз погоди в Україні на неділю (карти)

В останній день тижня не прогнозують снігу, лише тумани, й ті — місцями. Однак температура вдень має прогрітись до досить комфортної, а відсутність дощів зробить прогулянки ще приємнішими.

Неділя порадує українців теплом до +12 градусів та відсутністю опадів. Про це 16 листопада повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на завтра

17 листопада найтепліше буде на Прикарпатті, у Київській й Одеській областях, а також в Криму. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +7 до +12 градусів.

Найпрохолодніше буде у Харківській області. Там температура вдень сягатиме від +4 до +6 градусів.

"Проте все ж повсюди очікується досить комфортна погода", — підкреслила експертка.

Прогноз погоди на карті Фото: facebook Наталка Діденко

В Укргідрометцентрі додали, що очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями на Закарпатті та Прикарпатті можливі тумани.

В Карпатах та на Закарпатті очікуються нічні заморозки. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від нуля до -5 градусів.

Прогноз погоди на карті Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на завтра у Києві

У Київській області також неділя відзначиться мінливою хмарністю без опадів. Вітер буде південно-західним та досягатиме 7-12 м/с. Вночі в регіоні прогнозують від +4 до -1 градусів, а вдень — від +5 до +10 градусів.

У самому Києві вночі очікується від +1 до +3 градусів, а вдень — від +7 до +9 градусів.

Нагадаємо, науковиця та працівниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, якою буде зима 2024-2025.

13 листопада стало відомо, що високогір’я Карпат вже засипало снігом. На горі Піп Іван Чорногірський фіксували густий туман та -9 градусів.