"Зможемо пережити": метеорологиня розповіла, якою буде прийдешня зима в Україні (відео)

Метеорологиня Віра Балабух вважає, що 60% зимових днів будуть теплими, а найтеплішим місяцем стане січень.

Зима 2024-2025 років буде для українців відносно теплою, а 60% днів можуть відзначитися комфортнішою температурою. Про це заявила кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

У коментарі журналісту Олексію Суханову для ютуб-каналу "Говорить Суханов", метеорологиня прогнозує, що прийдешня зима в Україні стало значно теплішою, ніж це було ще у другій половині ХХ століття.

"Ми бачимо, що протягом останніх років зими у нас стали значно теплішими, ніж були у 60-80-х роках. Особливо теплим став січень — температура піднялась на градусів 3. І якщо ми очікуємо цього року, що вона буде ще на 2 градуси вищою, то це +5 градусів, тобто температура така, як у кінці листопада", — сказала пані Балабух.

Вона переконана, що такий варіант перебігу зими є непоганим, тож українці зможуть "пережити цю зиму". Однак додає, що це — "не значить, що взимку буде настільки тепло".

"Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважатиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплішими", — говрить Віра Балабух.

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