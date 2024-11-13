"Метеорологічна новинка": у Києві та регіонах засніжить, — Діденко

Окрім снігу в Україні очікується ожеледиця на дорогах. Однак зимове диво накриє не всю країну — в частині областей прогнозують лише хмарність або дощ.

Вже у четвер в столиці очікується перший сніг. Про це 13 листопада повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 14 листопада, в Україні очікується мокрий сніг у північних, центральних та східних регіонах. Подекуди можливі ожеледиця та налипання снігу.

На заході найімовірніше буде лише щільна хмарність. У південних областях переважно передбачається дощ.

Вночі температура опуститься до приблизно нуля, а вдень стовпчики термометрів будуть фіксувати від +1 до +3 градусів. Дещо тепліше буде на півдні — від +5 до +9 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У столиці 14 листопада випаде перший сніг.

"Вже було пару білих мух нещодавно, але то таке, ніби примарилося. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна. Тому дорогі водії, не жартуйте з безпекою, це не той привід", — зазначила Діденко.

Вночі київські стовпчики термометрів фіксуватимуть близько нуля, а вдень — від +2 до +3 градусів.

Нагадаємо, 13 листопада в низці регіонів України запровадили обмеження споживання світла до 20:00. В "Укренерго" розкрили причину таких заходів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав найбільш вразливі до відключень світла області. За його оцінкою, там варто чекати найбільшого дефіциту електроенергії.