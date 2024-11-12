За однієї умови: експерт розповів, чи повернуться відключення і які регіони є надвразливими

Експерт Олександр Харченко назвав низку регіонів України, яким слід очікувати суттєвої відсутності електроенергії у випадку відключень чи нових обстрілів енергосистеми ЗС РФ.

Найбільшого дефіциту електроенергії варто очікувати в Київській області та в Одесі, які є найбільш вразливими до цього через значне пошкодження енергетичної інфраструктури та у випадку нових обстрілів РФ. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для Oboz.ua.

За його словами, в столиці та прилеглих районах спостерігається дефіцит генерації, який став ще відчутнішим після численних атак на енергетичні об'єкти взимку 2023 року. Тому у випадку нових атак РФ, Київ і Київська область можуть опинитися зі значними обмеженнями світла та тепла.

Крім Київської області й Одеси, значні ризики існують у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Ці регіони постійно зазнають обстрілів, що ускладнює підтримання стабільної роботи енергосистеми.

За словами Харченка, запасів вугілля та газу на зиму має вистачити, і додає, що в Україні навіть виникла проблема з надлишком вугілля, яке немає де використовувати через обмежену кількість справних електростанцій. Запаси газу також достатні, що дозволяє впевнено говорити про забезпечення тепла навіть у морозні періоди.

Однак він передбачає, що в разі значного зниження температури – до -10°C і нижче – можуть виникнути обмеження в постачанні електроенергії через зростання навантаження на енергосистему. За умов відсутності масованих ударів по енергетичній інфраструктурі ця зима може пройти без серйозних обмежень у постачанні електроенергії до температури -5°C.

Експерт каже, що якщо температура опуститься до -10°C і нижче на тривалий період, можливі короткочасні відключення на 4-6 годин на добу. Та додає, що найбільша загроза полягає в масованих атаках на високовольтні мережі, що може призвести до масштабних відключень у найбільш вразливих регіонах.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Україні будуть відключати світло щоразу при загрозі ракетного обстрілу. Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко нагадав, що у 2023 році превентивні відключення були чи не класикою жанру. Він запевнив, що "ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей".

Також ми повідомляли про те, як експерт розповів про наслідки зупинки АЕС через обстріли РФ. За словами Юрія Корольчука, світла взимку може не бути по 20 годин на добу, якщо в Україні вдарять сильні морози та РФ створить аварійні ситуації на атомних станціях.