Чи будуть відключати світло щоразу при загрозі ракетного обстрілу: у YASNO відповіли

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко нагадав, що у 2023 році превентивні відключення були чи не класикою жанру. Він запевнив, що "ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей".

У понеділок, 11 листопада, у Києві та низці областей були застосовані превентивні відключення електроенергії через загрозу російського ракетного обстрілу. Для скасування цих обмежень знадобилося шість годин. Сергій Коваленко, генеральний директор компанії YASNO, пояснив у Facebook, чому відновити електропостачання не вдалося по завершенню повітряної тривоги.

"Сьогодні видався напружений ранок. Росія тренувала стратегічну авіацію, Україна — свою енергосистему, а люди, як виявилося, пам'ять. Бо сталося так, що значна кількість людей забула, що відбувалося на початку 2023 року. А в той час, нагадаю, превентивні відключення були чи не класикою жанру", — написав він.

Коваленко зазначив, що енергетична мережа працює як єдиний ланцюг: струм від генерації через підстанції передається до споживачів. Якщо одна ланка виходить з ладу, це спричиняє замикання та ризик загоряння обладнання. У таких випадках знижують генерацію або вимикають певні ділянки мережі.

Гендиректор YASNO пояснив, чому у Києві відключали світло Фото: Скриншот

"Зазвичай швидко оперувати обсягами генерації допомагали ТЕС/ТЕЦ. Але, як ви пам'ятаєте, обстріли влітку дуже сильно вразили теплову генерацію, тому іноді маневрувати доводиться за допомогою інших об'єктів, які для цього не дуже-то й призначені. Проте коли стоїть питання цілої електростанції та кількох годин без світла або побитої електростанції і місяців з дефіцитом, то питання не стоїть", — пояснив він.

Після запуску енергоблоку потрібен певний час, аби набрати потужність, а це не відбувається моментально.

Коваленко також дав відповідь на питання, чи відключатимуть тепер світло кожного разу при загрозі ракетного обстрілу. Він заявив, що "вимикати будуть стільки, скільки потрібно". Гендиректор YASNO запевнив, що "ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей". І закликав громадян до розуміння, нагадуючи, що країна перебуває в стані війни.

Нагадаємо, 11 листопада у Києві та ще 10 областях за вказівкою "Укренерго" відбулися аварійні відключення світла. Ці заходи були вжито як превентивний захід у зв'язку із загрозою російського ракетного удару.

11 листопада Росія підняла в небо декілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося про пуски крилатих ракет. Пізніше з'ясувалося, що це були пускові маневри.